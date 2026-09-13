Bénin : les nouveaux bacheliers ont jusqu'au 22 septembre pour choisir leurs filières à titre payant

Les candidats au baccalauréat classique 2026 ont jusqu’au mardi 22 septembre, 23h59, pour enregistrer leurs choix de filières à titre payant sur la plateforme AprèsMonBac selon un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Une procédure réservée aux candidats non boursiers

La session ouverte depuis le vendredi 11 septembre s’adresse exclusivement aux titulaires du bac classique qui financeront eux-mêmes leurs études, sans passer par une bourse d’État. Elle fait suite à un premier tour consacré aux candidatures à titre boursier, achevé le 24 août après dix jours de collecte. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fractionné ainsi son calendrier pour distinguer les deux catégories de financement.

Les filières techniques suivront à partir du 30 septembre

Les bacheliers issus des séries techniques DEAT et DT ne figurent pas dans le périmètre de cette phase. Leur période de saisie s’ouvrira le 30 septembre à minuit jusqu’au 6 octobre à 23h59, soit deux semaines après la fermeture de cette phase actuelle.

Les candidats sont invités à consulter le guide d’information et d’orientation disponible sur la plateforme afin de comparer les différentes filières et d’effectuer des choix en adéquation avec leur projet académique, précise le ministère. Ce document répertorie les établissements publics, les places disponibles et les conditions d’admission propres à chaque filière.