Bénin : Les premiers cours dispensés dans les classes pour l’année scolaire 2026-2027

Au Bénin, la cloche a de nouveau retenti ce lundi 14 septembre 2026. Après plus de deux mois de vacances estivales, des millions d’écoliers, d’élèves et d’étudiant ont repris le chemin des classes sur toute l’étendue du territoire national. Depuis quelques heures, les premiers cours sont officiellement dispensés, marquant le coup d’envoi effectif de l’année scolaire 2026-2027. C’est le cas au Ceg1 d’Abomey-Calavi où dans une classe de seconde D, le professeur de philosophie entretien les apprenants sur sa matière qui leurs est une nouveauté.

À la veille de cette reprise stratégique, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, s’est adressé à la communauté éducative dans un message empreint de félicitations, mais aussi de rigueur. Saluant le travail accompli au cours du précédent exercice, le ministre a rappelé les statistiques des derniers examens nationaux : un brillant 90,17 % de réussite au Certificat d’études primaires (CEP), opposé à des scores plus mitigés de 64,14 % au BEPC et 66,78 % au Baccalauréat.

Face au léger recul enregistré au secondaire, l’autorité ministérielle tire la sonnette d’alarme. Pour Armand Kuyema Natta, cet écart doit interpeller tous les acteurs et conduire sans délai à « resserrer l’encadrement pédagogique dans le premier cycle du secondaire ». Il a ainsi exhorté les enseignants à faire preuve de professionnalisme, d’assiduité et d’une gestion rigoureuse du temps scolaire pour redresser la barre.

Pour accompagner ce retour des classes, l’État béninois renouvelle ses engagements logistiques et sociaux. Dans le cadre du programme Weziza Educ, soutenu par le Partenariat mondial pour l’éducation et l’UNICEF, 16 véhicules Pick-Up ont déjà été attribués aux chefs de circonscription scolaire afin d’optimiser le suivi du terrain, en attendant une extension progressive. Parallèlement, le gouvernement maintient sa trajectoire vers la couverture universelle des cantines scolaires, en partenariat avec l’ANAN, pour garantir l’accès à l’éducation sans exclusion.

Rappelant aux parents leur devoir primordial d’accompagnement et prônant un dialogue social apaisé avec les syndicats, le ministre Natta place cette rentrée sous le signe de la responsabilité collective. Les cours ont bel et bien démarré, et le défi de l’excellence est désormais lancé pour les neuf prochains mois.