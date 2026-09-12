Bénin : l'UNICEF équipe 43 collèges avec 628 matériels informatiques

Un total de 628 équipements informatiques a été réceptionné vendredi 11 septembre 2026 par le ministère de l’Enseignement secondaire du Bénin, lors d’une cérémonie tenue à la Cité ministérielle de Cotonou. Ce matériel, offert par l’UNICEF, doit équiper 43 Collèges d’Enseignement Général du pays.

Ce n’est pas la première initiative de digitalisation du système scolaire béninois. Dès novembre 2019, le gouvernement avait mis en service 24 salles multimédias réparties dans les douze départements du pays, chacune équipée de 40 postes pour les élèves, d’un tableau interactif et d’une connexion internet, sous la conduite de l’Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste.

Un lot d’équipements réparti dans neuf départements

Ce lot de matériel, précise l’UNICEF, associe ordinateurs de bureau et portables, unités centrales, écrans, vidéoprojecteurs, imprimantes, périphériques divers et équipements de stockage. Neuf départements sont concernés, à travers 43 collèges bénéficiaires, mais aussi quatre directions départementales de l’enseignement secondaire et quatre directions départementales des enseignements maternel et primaire. Douze salles numériques supplémentaires verront ainsi le jour, portant à 55 le nombre total de salles déjà mises en place par l’organisation onusienne dans ses zones d’intervention.

Une coopération engagée depuis plusieurs années

Cette dotation s’ajoute à un programme plus large, baptisé « Équipement et Connectivité à Internet », que l’UNICEF conduit au Bénin depuis 2022 avec l’appui de plusieurs partenaires : l’Union européenne, la Direction du développement et de la coopération suisse, l’entreprise VINCI Energies et la Fondation Moov Africa. Ce dispositif avait déjà permis de réaménager et de connecter des établissements dans l’Alibori, l’Atacora, le Borgou, la Donga, le Littoral et le Zou, avec une cérémonie de remise de salles numériques organisée en janvier 2025 au collège de Natitingou. Selon un communiqué publié par VINCI Energies en 2022, deux tiers des enfants en âge scolaire dans le monde n’ont pas accès aux outils numériques nécessaires à un apprentissage de qualité en ligne.

La réaction du ministère de l’Enseignement secondaire

Le ministre de l’Enseignement secondaire, Adéyèmi Clément Kouchadé, a salué cette dotation lors de la cérémonie. « Ces équipements vont permettre de réduire la fracture numérique. Ils ouvriront de nouvelles perspectives d’apprentissage, faciliteront les recherches et moderniseront les méthodes pédagogiques en classe », a-t-il déclaré. Les nouveaux équipements s’ajoutent aux infrastructures déployées ces dernières années dans le cadre des différents partenariats noués par l’UNICEF avec des acteurs publics et privés pour accompagner la transition numérique du secteur éducatif.