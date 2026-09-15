Bénin: L'Upmb ouvre des bourses en journalisme et audiovisuel

Les professionnels des médias peuvent désormais candidater à plusieurs programmes de formation diplômante proposés pour la rentrée académique 2026-2027. L’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB) relance son partenariat avec l’École supérieure d’administration, d’économie, de journalisme et des métiers de l’audiovisuel (ESAE) et ouvre des bourses et demi-bourses dans plusieurs filières.

L’appel concerne aussi les enfants de professionnels des médias décédés. Les dossiers doivent être déposés au secrétariat de l’UPMB, à la Maison des Médias « Thomas Mègnassan », au plus tard le 2 octobre 2026 à 12 heures.

Des places en journalisme et en audiovisuel

Pour les professionnels qui souhaitent obtenir une Licence d’État en journalisme, 20 bourses sont proposées. Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat, justifier d’au moins deux années d’ancienneté dans la profession et pouvoir se rendre disponibles pour suivre la formation. La participation financière demandée est fixée à 300 000 FCFA pour l’ensemble de la formation, hors frais de dossier et d’uniforme.

Le programme comprend aussi 20 demi-bourses pour une Licence en métiers de l’audiovisuel. Elles concernent le graphisme, l’infographie et la réalisation-caméra. Cette catégorie est accessible aux professionnels titulaires du Bac ou ayant le niveau Terminale, avec deux ans d’ancienneté et une disponibilité pour les études.

La contribution est annoncée à 300 000 FCFA par année pendant les trois années de formation, sans compter les frais de dossier et d’uniforme.

40 demi-bourses prévues au niveau master

L’offre s’étend également aux professionnels déjà titulaires d’une Licence. Vingt demi-bourses sont disponibles en Master professionnel de journalisme et vingt autres en Master professionnel de réalisation.

La formation est proposée à 670 000 FCFA par an, avec les frais d’inscription compris dans ce montant. Les candidats doivent être disponibles pour suivre le cursus. Au total, 80 places sous forme de bourses ou demi-bourses sont ainsi identifiées pour les professionnels des médias dans les catégories Licence et Master : 20 bourses en journalisme, 20 demi-bourses en audiovisuel, 20 demi-bourses en journalisme au niveau master et 20 demi-bourses en réalisation.

Un dispositif étendu aux enfants de professionnels décédés

L’appel ne se limite pas aux professionnels en activité. L’UPMB prévoit aussi des possibilités de formation pour les enfants de professionnels des médias décédés.

Des bourses leur permettent de candidater à une Licence d’État dans la filière de leur choix. Ils doivent être titulaires du Bac et disponibles. La contribution annoncée est de 50 000 FCFA par an, à laquelle s’ajoutent les frais de dossier et d’uniforme.

Des demi-bourses sont également prévues pour les enfants de professionnels des médias titulaires du Bac. Leur participation est fixée à 300 000 FCFA par an, hors frais complémentaires.

Cette initiative intervient dans le cadre du cinquième axe de la huitième mandature de l’UPMB, consacré au renforcement de la formation et de la spécialisation des professionnels des médias. Le partenariat avec l’ESAE intervient alors que cette école propose déjà des formations en journalisme et métiers de l’audiovisuel dans son offre académique. Les candidats doivent constituer leur dossier selon la catégorie choisie et le déposer sous pli fermé avec la mention « Candidatures pour bourses ESAE ». Le délai expire le 2 octobre 2026 à 12 heures.