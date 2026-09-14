Bénin : Olivier Verdon rejoint le Maccabi Netanya en Israël

Olivier Verdon a trouvé un nouveau club après son départ de Ludogorets. Le défenseur international béninois s’est engagé avec le Maccabi Netanya, club de première division israélienne, a annoncé l’équipe ce lundi 14 septembre 2026.

À 30 ans, le défenseur central a signé un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option. Cette arrivée intervient quelques jours après la fin de son aventure en Bulgarie, où il évoluait depuis 2020. L’information a été confirmée par plusieurs sources sportives publiées ce lundi.

Deux saisons avec le club israélien

Le Maccabi Netanya devient ainsi le nouveau point de chute de Verdon après six années passées au Ludogorets. Le club israélien évolue au plus haut niveau du football national.

Le contrat conclu prévoit deux années de collaboration, avec la possibilité de prolonger l’engagement pour une troisième saison. Verdon rejoint une équipe qui entend bénéficier de son expérience accumulée en Bulgarie et sur la scène européenne. Son arrivée intervient après une séparation à l’amiable avec Ludogorets, officialisée le 5 septembre. Le club bulgare avait alors annoncé la fin de sa collaboration avec le défenseur béninois après six années.

Cette nouvelle destination met également fin aux spéculations concernant un éventuel transfert vers la Suisse. Une piste menant au Servette FC avait circulé avant la confirmation de son engagement en Israël.

Douze trophées remportés en Bulgarie

Le passage de Verdon au Ludogorets restera marqué par un palmarès important. En six saisons, le Béninois a remporté 12 trophées : cinq championnats de Bulgarie, deux Coupes nationales et cinq Supercoupes.

Sur cette période, il a disputé 243 rencontres toutes compétitions confondues avec le club bulgare, inscrivant 17 buts et délivrant deux passes décisives. Ces statistiques en font le deuxième défenseur central le plus utilisé de l’histoire du Ludogorets, derrière le Roumain Cosmin Moți, selon les données communiquées par le club. Arrivé au Ludogorets en 2020, d’abord sous la forme d’un prêt, Verdon s’était progressivement imposé dans la défense de l’équipe. Son départ a donc mis fin à l’une des périodes les plus longues de sa carrière en club.

Un nouveau défi pour l’international béninois

Avec le Maccabi Netanya, Verdon entame désormais une nouvelle étape dans un championnat qu’il va découvrir. Le défenseur conserve aussi son statut de cadre de la sélection béninoise, avec laquelle il est régulièrement convoqué.

Son expérience en Bulgarie, son parcours dans les compétitions européennes et son palmarès constituent les principaux éléments sur lesquels le club israélien pourra compter pour renforcer son secteur défensif. Le transfert intervient alors que Verdon avait quitté Ludogorets libre après la résiliation de son engagement d’un commun accord. Le défenseur ne sera donc resté que quelques jours sans club avant de s’engager avec sa nouvelle formation.