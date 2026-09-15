Bénin : plus de 10 kg de chanvre saisis dans un réseau à Agbangnizoun

Plus de 10 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis lundi 14 septembre 2026 dans le village de Tanta, commune d’Agbangnizoun, lors d’une opération de police visant un réseau présumé de trafic de stupéfiants et de faux médicaments. Des produits à base de tramadol ainsi qu’une importante quantité de médicaments contrefaits ont également été découverts.

L’intervention a été menée par les éléments du commissariat d’Agbangnizoun après l’exploitation d’un renseignement, selon les informations rapportées par Le Matinal. Les policiers ont ciblé plusieurs boutiques utilisées, selon les premiers éléments communiqués, comme lieux de regroupement et de commercialisation de produits illicites.

Une opération menée dans le village de Tanta

La descente policière a été conduite sous la direction du commissaire de police de première classe Simplice Gbénou. La fouille des lieux a permis de découvrir plus de 10 kg de chanvre indien, du tramadol et une quantité importante de médicaments présentés comme contrefaits.

Selon Le Matinal, l’opération avait également pour objectif l’interpellation d’un individu soupçonné d’être lié à l’activité menée dans ces boutiques. Les informations disponibles ne précisent pas, à ce stade, le nombre exact de personnes arrêtées ni les identités des éventuels suspects.

La police poursuit ses investigations afin de déterminer l’origine des produits saisis, leur destination et les responsabilités individuelles dans ce trafic présumé.

La lutte contre les produits illicites se poursuit

Cette opération intervient alors que les forces de sécurité multiplient les interventions contre les points de vente et de consommation de produits stupéfiants et pharmaceutiques non autorisés.

À Cotonou, le commissariat du 7e arrondissement avait ainsi démantelé, le 11 septembre, un point clandestin de vente et de consommation de produits psychotropes dans le quartier Gbèwa. Douze personnes avaient été interpellées et plusieurs plaquettes de produits, quatre motos ainsi qu’un tricycle avaient été saisis, selon la Direction générale de la Police républicaine.

Quelques jours auparavant, à Porto-Novo, une autre opération avait conduit à la saisie d’environ 72 kg de produits pharmaceutiques falsifiés dans une boutique clandestine située à proximité du marché Ouando. Un suspect avait été interpellé tandis que la principale exploitante présumée était recherchée.

Des contrôles également orientés vers les médicaments

Le trafic de médicaments falsifiés fait l’objet d’un dispositif spécifique au Bénin. L’Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé (ANCQ) indique que ses services participent à la lutte contre la vente illicite et la circulation de médicaments de qualité inférieure, falsifiés ou contrefaits.

La Police républicaine a aussi enregistré d’importantes saisies ces derniers mois. En juin 2026, l’Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis avait procédé à la destruction de drogues et de médicaments issus de plusieurs saisies judiciaires. L’opération avait eu lieu à Ouèssè, dans la commune de Ouidah.

À Agbangnizoun, les produits saisis lors de l’opération du 14 septembre devraient servir aux investigations engagées par les services compétents. À ce stade, les personnes éventuellement impliquées demeurent présumées innocentes jusqu’à une décision de justice.