Bénin : quatre motos volées retrouvées à Natitingou, une restituée

Une Yamaha T-Max volée à Natitingou a été récupérée puis rendue à son propriétaire le mercredi 9 septembre 2026. La motocyclette faisait partie de quatre engins retrouvés au domicile d’un homme soupçonné d’appartenir à un réseau de vol et de recel.

La restitution a été effectuée par la Direction départementale de la Police républicaine de l’Atacora, après la découverte des motos lors d’une opération menée quelques semaines plus tôt. Le deux-roues, immatriculé 2EK0370 RB, avait disparu dans la nuit du 5 au 6 août au quartier Yimporima.

Quatre motos découvertes lors d’une perquisition

Les investigations conduites par les services de police ont conduit les enquêteurs jusqu’à une habitation située à Boriyouré. Une opération y a été menée dans l’après-midi du lundi 10 août dans le cadre d’une action contre des personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités criminelles.

Le principal suspect aurait réussi à quitter les lieux avant l’arrivée des policiers. Sur place, les agents ont découvert quatre motocyclettes de différentes marques, toutes dépourvues de plaques d’immatriculation.

Les engins étaient en cours de démontage. Plusieurs pièces détachées ont également été retrouvées dans la maison. Selon les éléments communiqués sur l’affaire, les motos auraient ainsi été partiellement désassemblées afin de compliquer leur identification et leur éventuelle revente. Parmi les engins récupérés figurait le T-Max recherché depuis son vol à Yimporima.

La Yamaha T-Max identifiée par son propriétaire

Le propriétaire de cette motocyclette a appris la découverte des engins après l’opération de police. Il s’est alors présenté auprès des services compétents avec les éléments permettant d’établir qu’il s’agissait de son véhicule.

Après vérification, la Yamaha T-Max lui a été restituée le 9 septembre par la Police républicaine. Les trois autres motocyclettes restent concernées par les investigations, leur origine et leurs propriétaires devant encore être établis.

Selon les informations disponibles, le suspect qui aurait quitté son domicile avant l’intervention demeure recherché. Les enquêteurs poursuivent également leurs investigations pour déterminer l’étendue du réseau et identifier d’éventuels autres membres.

Une opération contre le vol de motos

La découverte intervient dans le cadre des actions menées par les services de sécurité contre les réseaux spécialisés dans le vol et le recel de motocyclettes dans le nord du Bénin.

Dans cette affaire, les enquêteurs ont pu remonter jusqu’à un lieu présumé de stockage et de démontage des engins. La présence de plusieurs motos sans immatriculation et de pièces détachées a orienté les recherches vers une possible activité de recel, sans que la responsabilité pénale du principal suspect soit établie à ce stade.

Le vol de motocyclettes constitue un problème récurrent dans plusieurs localités du Bénin. La Police républicaine multiplie les opérations de contrôle et les investigations pour retrouver les engins signalés volés et interpeller les personnes soupçonnées d’être impliquées dans ces réseaux. À Natitingou, l’enquête doit désormais permettre d’établir l’origine des trois autres motos retrouvées et de retrouver le suspect qui aurait échappé à l’interpellation.