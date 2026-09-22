Bénin : un crâne humain retrouvé dans une boîte de tomate à Savè

Une partie de crâne humain a été exhumée d’une boîte de tomate enterrée à Savè, dans le centre du Bénin. S. Hervé et sa belle-mère, G. Azonnafô, sont gardés à vue après cette découverte faite par la police le 21 septembre 2026.

Un signalement à l’origine des arrestations

Selon Le Potentiel, tout part d’une alerte transmise à la police locale, faisant état d’un projet de transfert de crânes humains vers Cotonou. Les forces de l’ordre interpellent un homme à bord de son véhicule, puis une femme à son domicile. Une première fouille des lieux ne permet cependant de retrouver aucun élément probant.

Les investigations se poursuivent et les enquêteurs obtiennent une information complémentaire : un crâne aurait été dissimulé dans une zone boisée, à proximité de la résidence de l’homme. C’est là que la fouille aboutit. Une partie d’un vieux crâne humain, accompagnée d’une perle, est mise au jour dans une grande boîte de tomate enterrée.

Une confession sur l’origine des restes

Interrogé, l’homme aurait reconnu avoir récupéré le crâne environ un an plus tôt, alors qu’il travaillait à l’ouverture d’une tombe au cimetière de Kpambaï. Il en aurait ensuite remis une partie à sa belle-mère. Celle-ci aurait déclaré vouloir l’utiliser pour traiter son mal de genou, selon les propos rapportés par les enquêteurs. Selon les informations relayées par Le Potentiel, les deux personnes interpellées doivent être présentées au parquet d’Abomey. Aucune précision supplémentaire n’a été communiquée à ce stade sur la suite de la procédure.