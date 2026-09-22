Bénin : 22 Nigérians libérés d’un réseau lié à QNET à Parakou

Vingt-deux ressortissants nigérians ont été retrouvés lundi 21 septembre 2026 dans une résidence du quartier Nima, à Parakou, lors d’une intervention de la Police républicaine. Selon les informations communiquées sur cette opération, les personnes découvertes sur place auraient été attirées au Bénin par des promesses liées à des opportunités financières et auraient perdu leurs ressources.

L’intervention a été menée par les fonctionnaires du commissariat du deuxième arrondissement de Parakou. Elle aurait été déclenchée à partir de renseignements recueillis par les services de sécurité. Les personnes retrouvées dans la résidence doivent être entendues afin de déterminer les circonstances précises de leur arrivée au Bénin et les conditions dans lesquelles elles y étaient maintenues.

Les victimes conduites vers la BEF

Selon les éléments disponibles, les 22 Nigérians auraient été recrutés dans leur pays avant leur déplacement vers Parakou. Le dispositif mis en place autour d’eux serait lié à des activités présentées sous le nom de QNET.

Les recruteurs recherchés par les forces de l’ordre auraient quitté les lieux avant l’intervention policière. Ils seraient soupçonnés d’avoir organisé un système destiné à attirer de nouvelles personnes grâce à des promesses de revenus ou d’opportunités professionnelles.

Les 22 ressortissants nigérians doivent être mis à la disposition de la Brigade économique et financière (BEF). Leur audition devrait permettre aux enquêteurs de recueillir leurs déclarations et de préciser le fonctionnement du réseau présumé.

À ce stade, les éléments disponibles ne permettent pas d’établir que QNET, en tant qu’entreprise, serait directement impliquée dans cette opération. La société affirme au contraire que son nom est régulièrement utilisé par des individus pour proposer de fausses offres d’emploi. Dans un communiqué publié en juin 2026, QNET indiquait ne jamais demander de paiement pour garantir un emploi et appelait les personnes confrontées à ce type de proposition à les signaler aux autorités.

Une série d’opérations déjà menée à Parakou

Cette nouvelle intervention intervient après plusieurs opérations de la Police républicaine contre des réseaux utilisant le nom de QNET à Parakou.

Entre le 24 et le 30 août 2026, le commissariat du troisième arrondissement avait procédé à trois opérations ayant conduit à la libération de 20 ressortissants nigérians et à l’interpellation d’une dizaine de suspects. Selon la Police républicaine, les victimes avaient été attirées par des promesses d’emplois rémunérateurs, puis dépouillées de leurs ressources et retenues dans un même local. Le préjudice financier évoqué dépassait alors 10 millions de francs CFA.

Le 28 août, une autre intervention dans le quartier Okédama avait conduit au démantèlement de deux repaires liés à un réseau similaire. Quatre responsables présumés avaient été interpellés et 31 victimes libérées, selon la Direction générale de la Police républicaine.

L’ampleur de ces différentes affaires a également conduit l’ambassade du Nigeria à Cotonou à publier une mise en garde contre les réseaux utilisant de fausses offres d’emploi pour attirer des ressortissants nigérians au Bénin.