Bénin : un homme, sa moto et un cabri sauvés d’une fosse de 20 mètres

Un homme d’environ 50 ans a été extrait vivant d’une fosse de 20 mètres à Houègbo, dimanche 13 septembre 2026. L’intervention a été menée par les éléments de l’Agence béninoise de protection civile (ABPC), selon une publication de l’agence sur sa page Facebook.

L’accident s’est produit à Houégo Tohomè, commune de Toffo. La victime, identifiée par les initiales F. K., est un menuisier résidant dans la localité. Elle serait tombée dans la fosse alors qu’elle circulait à moto.

Une opération de sauvetage à Tohomè

Arrivés sur les lieux, les secours ont découvert l’homme conscient au fond de l’excavation. La profondeur, estimée à 20 mètres, a nécessité la mise en place d’un dispositif adapté pour limiter les risques pendant la remontée.

Selon l’ABPC, les sauveteurs ont utilisé du matériel destiné au sauvetage et à la protection contre les chutes. L’opération a permis de remonter la victime sans incident supplémentaire. Sa moto et un cabri, également tombés dans la fosse, ont été récupérés.

La victime évacuée vers l’hôpital d’Allada

Après son extraction, l’homme présentait une plaie importante à la partie supérieure droite de la mâchoire ainsi que des égratignures au visage, selon les informations communiquées par l’Agence béninoise de protection civile.

Les premiers soins lui ont été prodigués sur place avant son évacuation vers les urgences de l’Hôpital de Zone d’Allada. Il y a été conduit avec son frère pour une prise en charge médicale. La Police républicaine, présente sur les lieux de l’intervention, a récupéré la moto et le cabri. Les deux biens doivent être conservés pour les suites liées à l’accident.

Les fosses ouvertes présentent un risque pour les populations

Cette intervention intervient alors que les excavations non protégées constituent régulièrement un danger dans les zones d’habitation et le long de certains axes. Fosses, puits, latrines ou ouvrages en chantier peuvent présenter un risque important lorsqu’ils restent ouverts ou ne disposent pas de dispositifs empêchant les chutes.

Dans son message, l’ABPC appelle ainsi à une attention particulière autour de ces ouvrages afin de réduire les risques d’accidents. L’agence rappelle que la protection des excavations et leur signalisation peuvent contribuer à éviter des chutes susceptibles d’entraîner des blessures graves ou des décès. À Houègbo, l’intervention du 13 septembre aura permis de sauver un homme tombé dans une fosse de grande profondeur, alors que sa moto et un animal se trouvaient également au fond de l’ouvrage.