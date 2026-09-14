Bénin : un homme sauvé après une chute dans une citerne de 10 mètres à Abomey

Les agents du Centre communal de protection civile de Bohicon ont réussi, samedi 12 septembre 2026 matin, à sauver un homme tombé accidentellement dans une citerne d’environ 10 mètres de profondeur, au quartier Agongointo. Alertée, l’équipe de garde s’est rapidement rendue sur les lieux.

Après la sécurisation de la zone, la reconnaissance de l’ouvrage et la prise de renseignements, une opération de sauvetage en profondeur a été engagée. Les agents sont parvenus à extraire la victime vivante de la citerne. À sa sortie, elle était inconsciente mais respirait, sans lésion apparente constatée. Après les premiers gestes de prise en charge, elle a été évacuée vers les urgences du Centre hospitalier départemental de Goho à Abomey pour une prise en charge médicale approfondie.

L’Agence béninoise de protection civile rappelle l’importance de sécuriser systématiquement les citernes, puits, fosses et autres ouvrages à risque, notamment dans les zones d’habitation. Elle appelle les populations à la vigilance. « Un ouvrage non sécurisé peut devenir un piège mortel », indique l’agence. En cas d’urgence, le 118 est un numéro gratuit accessible sur tous les réseaux GSM au Bénin.