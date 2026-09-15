Bénin : un policier incendie son commissariat pour faire disparaître les traces d'un détournement

Un agent du commissariat de Malanville, dans le nord du Bénin, a été placé en détention provisoire pour avoir mis le feu à son propre lieu de travail. Selon les informations rapportées par Bip Radio le 15 septembre, ce geste visait à dissimuler un détournement d’argent commis dans la caisse du poste.

Un détournement à l’origine de l’incendie

L’enquête menée sur cette affaire aurait établi que l’agent avait prélevé des fonds appartenant au commissariat avant de déclencher le feu. Le but recherché, selon les éléments recueillis, était de faire disparaître toute trace du prélèvement en laissant croire que l’argent manquant avait brûlé dans l’incendie. Les enquêteurs auraient établi que l’incendie n’était pas accidentel mais lié directement à la disparition de fonds constatée au préalable, selon les précisions livrées par Bip Radio.

Une mise en détention provisoire

À l’issue des vérifications, l’agent a été interpellé puis placé en détention provisoire. La procédure judiciaire suit son cours, sans que davantage de précisions n’aient été communiquées sur le montant des sommes concernées ni sur les suites qui seront données au dossier.