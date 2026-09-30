Bénin : un quinquagénaire interpellé avec 5,4 kg de cannabis présumé

Un homme d’une cinquantaine d’années a été interpellé mardi 29 septembre 2026 à Cotonou avec 5,4 kg d’une substance présentée comme du cannabis. La saisie a été réalisée par les agents du commissariat du 11ᵉ arrondissement lors d’une intervention dans une compagnie de transport en commun.

L’opération a été déclenchée après des informations faisant état d’une livraison suspecte. Les policiers se sont rendus sur place aux environs de 20 heures, au moment où l’intéressé devait réceptionner un colis.

Dix paquets retrouvés dans un sac

Sur les lieux, les policiers ont procédé à l’interpellation du quinquagénaire. Un sac qu’il détenait contenait dix paquets enveloppés dans du ruban adhésif jaune.

Le contenu a ensuite été examiné dans les locaux de police. Selon les éléments rapportés, il s’agissait d’une herbe séchée et conditionnée dont l’apparence et l’odeur correspondaient à celles du cannabis. Le poids total de la marchandise a été établi à 5 400 grammes, soit 5,4 kg.

Entendu par les enquêteurs, le suspect aurait reconnu être impliqué dans la transaction portant sur cette marchandise. Il aurait également fourni des indications sur son origine présumée et sur le parcours suivi avant son arrivée à Cotonou.

Un itinéraire passant par Bassila

Selon les déclarations recueillies au cours de l’enquête, la marchandise proviendrait de Balanka, au Togo. Elle aurait ensuite été prise en charge à Bassila, dans le nord-ouest du Bénin, par un intermédiaire avant d’être acheminée vers Cotonou.

Ces éléments reposent à ce stade sur les déclarations du suspect. Ils doivent encore être vérifiés par les investigations en cours.

L’interpellation est intervenue dans le cadre d’une opération ciblant une livraison signalée aux forces de sécurité. Les enquêteurs cherchent désormais à établir les différents maillons impliqués dans l’acheminement de la marchandise et à déterminer les responsabilités de chacun.

Le suspect placé en garde à vue

À l’issue des premières constatations, l’homme a été placé en garde à vue dans les locaux de sûreté. La marchandise saisie a été conservée comme pièce à conviction.

Le dossier doit être transmis aux services spécialisés de la Police républicaine pour la poursuite des investigations. Les enquêteurs devront également préciser la nature exacte de la substance saisie et vérifier les déclarations faites sur son origine et son parcours.

Cette opération intervient dans le cadre de la lutte menée par les forces de sécurité béninoises contre les trafics illicites et les circuits de circulation de stupéfiants. À ce stade, aucun autre élément permettant d’établir l’implication d’autres personnes dans cette affaire n’a été communiqué.