Migrants : comme Trump, 5 pays de l'UE préparent des expulsions vers des pays tiers

Cinq pays de l’Union européenne veulent expulser dès 2027 des demandeurs d’asile déboutés vers des États situés hors du continent. Pour rappel, cette approche a déjà été adoptée par les États-Unis de Donald Trump. Le ministre grec des Migrations, Thanos Plevris, a annoncé que la Grèce, le Danemark, l’Autriche, l’Allemagne et les Pays-Bas avaient convenu d’une phase pilote durant les six premiers mois de 2027. « Nous y travaillons beaucoup, cinq pays. Nous sommes proches d’un accord avec un pays africain. Des discussions ont eu lieu… La lutte contre l’immigration illégale est notre priorité… Nous pensons que nous aurons désormais un accord au cours de 2026 et qu’il fonctionnera en 2027. » a lancé le ministre

Trois pays partenaires évoqués

Thanos Plevris exclut la création de centres fermés dans le pays d’accueil et parle de désigner les destinations possibles. « Vous retournerez soit dans votre pays d’origine, soit dans un pays tiers », a-t-il déclaré à Politico. Il n’a pas nommé le futur partenaire.

Des sources diplomatiques citées par Politico désignent le Rwanda comme premier partenaire probable. L’Ouganda et l’Ouzbékistan sont aussi étudiés. Aucune de ces informations n’est confirmée officiellement. Kigali a reconnu en août des discussions préliminaires avec des pays européens non identifiés.

Des précédents difficiles

Le Royaume-Uni avait conclu en 2022 un accord pour envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda, un projet bloqué pendant des années devant les tribunaux. L’Italie a signé en 2023 un accord avec l’Albanie pour y traiter certains dossiers. Aux États-Unis, l’administration Trump a multiplié en 2025 les accords d’expulsion vers des pays tiers, dont le Soudan du Sud, l’Eswatini et le Rwanda, parfois sans lien entre les personnes expulsées et le pays d’accueil. Plusieurs renvois ont été contestés en justice.

Les cinq pays visent un accord avec un État partenaire d’ici la fin de 2026, selon un calendrier qui reste un objectif et non une date ferme. Ils financeraient d’abord le dispositif eux-mêmes et souhaitent associer la Commission européenne plus tard.