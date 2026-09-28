Bénin : l'ANIP annonce plus de 32 000 actes de naissance délivrés et rappelle la date limite de la gratuité

Plus de 32 000 enfants ont déjà reçu leur acte de naissance gratuitement, annonce l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) ce 28 septembre, qui rappelle que l’opération prend fin le mercredi 30 septembre 2026 à 23h59. L’agence rappelle qu’après ce délai, la délivrance ne sera plus gratuite.

L’opération d’une durée de 15 jours a été lancée le 16 septembre à Parakou, lors de la Journée internationale de l’identité avec le soutien de l’UNICEF. Elle cible les enfants de moins de 14 ans qui n’avaient jamais obtenu leur acte. Le directeur général de l’agence, Aristide Guy Adjinacou Gnahoui, avait affirmé qu’« aucun enfant ne doit être invisible à l’État ».

Comment obtenir l’acte de naissance gratuitement avant la date limite

Les parents dont l’enfant a été déclaré à la naissance, ou enrôlé au RAVIP, sans que son acte ait jamais été retiré, doivent se munir du numéro figurant sur le formulaire de déclaration ou sur le récépissé RAVIP. Ils peuvent alors télécharger gratuitement l’acte depuis l’application ANIP BJ ou le portail de services de l’ANIP, ou se rendre dans l’antenne la plus proche. Pour gagner du temps, il est conseillé de composer d’abord le *151# afin de retrouver le NPI de l’enfant, puis de présenter le SMS reçu. L’ANIP invite chacun à relayer l’information autour de lui.