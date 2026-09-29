Bénin : des équipements de 241 millions FCFA remis au CFPA de Djougou

La rentrée 2026-2027 des Centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) a été officiellement lancée lundi 28 septembre à Djougou. La cérémonie, présidée par la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, chargée de la Formation professionnelle, Awaou Baco, a été marquée par la remise de nouveaux équipements et la certification de 179 jeunes femmes.

La cérémonie a réuni plusieurs responsables du secteur, dont le ministre conseiller Nicaise Fagnon, des partenaires techniques et financiers ainsi que des responsables d’organismes sous tutelle. Cette rentrée intervient alors que le gouvernement poursuit la réorganisation de l’Enseignement et de la Formation techniques et professionnels.

Des équipements pour renforcer les centres

À Djougou, un lot d’équipements destiné au CFPA a été remis à l’établissement. Le matériel est évalué à 241,412 millions de francs CFA et a été acquis avec l’appui de la Banque mondiale, selon les informations communiquées à l’occasion de la rentrée.

Douze autres centres de référence doivent également bénéficier d’équipements grâce au soutien du Fonds de développement de la formation et de l’apprentissage (FODEFCA). Cette dotation intervient alors que le ministère prévoit plusieurs mesures pour améliorer les conditions de formation dans les établissements professionnels.

Parmi les orientations annoncées figurent la généralisation progressive du contrat de performance, le développement du projet d’établissement et le renforcement de la professionnalisation des formateurs. L’amélioration des équipements figure également parmi les priorités retenues pour la nouvelle année de formation.

179 jeunes femmes reçoivent leur certificat

La cérémonie de Djougou a également permis de remettre les attestations du Certificat de qualification professionnelle (CQP) à 179 jeunes femmes issues de la première promotion formée dans le cadre du programme Profop.

Une liste de 200 femmes bénéficiaires de bourses de formation dans plusieurs métiers techniques et professionnels a également été remise à la ministre. Ces appuis doivent permettre aux bénéficiaires d’accéder à des parcours de formation dans différents domaines.

Cette orientation rejoint l’ouverture, en août 2026, des inscriptions dans les 13 CFPA publics du Bénin. Les registres étaient ouverts du 17 août au 25 septembre pour les jeunes et apprentis souhaitant préparer le Certificat de qualification professionnelle ou le Certificat de qualification aux métiers.

Une rentrée orientée vers les besoins de l’économie

La nouvelle année de formation doit aussi servir à rapprocher davantage les filières professionnelles des besoins des entreprises et des territoires. Le ministère avait réuni, début août, les responsables des CFPA afin d’identifier les difficultés rencontrées dans les centres et de préparer la rentrée du 28 septembre.

Cette rencontre avait fait ressortir des besoins liés aux infrastructures, aux équipements et aux ressources humaines. Une feuille de route avait été retenue, avec un dispositif de suivi des effectifs, de la présence des apprenants et des difficultés rencontrées après la rentrée.

Après la cérémonie, la délégation ministérielle a poursuivi sa tournée dans le nord du pays. Elle s’est rendue à l’Institut universitaire d’enseignement professionnel de Djougou, dans une entreprise de tissage et auprès d’un atelier de menuiserie-ébénisterie. À Natitingou, elle a également visité l’antenne de l’Agence nationale pour l’emploi ainsi qu’une PME spécialisée dans la transformation agroalimentaire.