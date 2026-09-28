Bénin : trois suspects arrêtés à Pahou après un vol de woofers

Trois suspects ont été interpellés à Pahou le samedi 26 septembre 2026 dans une affaire de vol d’appareils électroménagers et de woofers. L’enquête ouverte après le cambriolage du domicile d’un caporal-chef des Forces armées béninoises a conduit les policiers jusqu’à un circuit présumé de recel.

L’affaire remonte à environ un mois. Le militaire avait signalé le cambriolage de son domicile et la disparition de plusieurs biens, dont des équipements électroménagers et des enceintes de forte puissance. Les enquêteurs du commissariat d’arrondissement de Pahou ont alors engagé des recherches pour retrouver les objets dérobés.

Un appareil retrouvé chez un revendeur

L’enquête a connu une avancée lorsqu’un des équipements recherchés aurait été repéré dans une brocante de la localité. Les policiers ont identifié la personne qui détenait l’appareil et l’ont interpellée.

Les investigations menées à partir de cette première arrestation auraient ensuite permis de remonter jusqu’à un autre suspect présenté comme le fournisseur du matériel. Un troisième individu a également été interpellé au cours des opérations, selon les informations communiquées sur cette affaire.

Cette méthode d’enquête n’est pas inhabituelle à Pahou. En août 2026, quatre personnes avaient déjà été interpellées dans une affaire de vol et de recel de motocyclettes après des investigations menées par le commissariat local. Deux suspects étaient présentés comme les auteurs présumés du vol et deux autres comme des receleurs.

Du matériel retrouvé lors des perquisitions

Les recherches effectuées dans le cadre de la nouvelle affaire ont également permis aux policiers de découvrir d’autres équipements. Le matériel retrouvé comprendrait des ordinateurs, des tables de mixage et plusieurs appareils technologiques.

Selon les éléments rapportés dans l’affaire, une partie de ces biens pourrait provenir d’autres vols. Leur origine devra toutefois être établie par les enquêteurs et les propriétaires éventuels devront être identifiés.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de la procédure. Ils devront être entendus afin de déterminer leur rôle respectif dans le vol, la circulation et la revente présumée des biens, selon les informations disponibles.

À ce stade, aucune décision judiciaire n’a encore été communiquée concernant les personnes interpellées. Les investigations doivent permettre de vérifier l’origine des différents équipements saisis et de déterminer si d’autres personnes pourraient être impliquées. Les autorités judiciaires devront ensuite décider des suites à donner au dossier, conformément aux résultats de l’enquête.