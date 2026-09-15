Bénin-USA : Gildas Agonkan renforce le partenariat avec le Dakota du Nord

Le partenariat militaire entre le Bénin et les États-Unis doit connaître un nouvel approfondissement. Le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan, a reçu mardi 15 septembre 2026, à Cotonou, le général de brigade Mitchell Johnson, commandant de la Garde nationale du Dakota du Nord, à la tête d’une délégation américaine.

Les échanges ont porté sur les priorités de coopération entre les Forces armées béninoises et la Garde nationale américaine. La préparation aux situations d’urgence, la stratégie de défense, la formation des militaires et le renforcement des capacités opérationnelles figuraient parmi les sujets abordés.

Formation, équipements et opérations de sécurité

Cette rencontre a permis aux deux parties de faire le point sur les actions déjà menées dans le cadre du Programme de Partenariat d’État. La coopération couvre la formation et les échanges d’expérience, les exercices militaires, l’appui en équipements ainsi que la préparation aux opérations de maintien de la paix.

Gildas Agonkan a également exprimé la volonté du Bénin de renforcer les mécanismes existants et de diversifier les domaines de collaboration. La lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et la piraterie maritime figure parmi les secteurs dans lesquels les Forces armées béninoises souhaitent intensifier les échanges.

Le ministre a présenté cette coopération comme un partenariat appelé à rester orienté vers des résultats opérationnels. De son côté, Mitchell Johnson a salué le professionnalisme des militaires béninois et confirmé la disponibilité de la Garde nationale du Dakota du Nord à poursuivre son accompagnement.

Un partenariat établi depuis 2014

La coopération entre le Bénin et le Dakota du Nord ne date pas de cette rencontre. Le partenariat a été officiellement établi en février 2014 dans le cadre du State Partnership Program de la Garde nationale américaine.

Ce programme associe des gardes nationales américaines aux forces de défense ou institutions de sécurité de pays partenaires. Pour le Bénin et le Dakota du Nord, les activités portent aussi sur la protection civile et la gestion des catastrophes.

En mai 2025, un exercice consacré à la préparation et à la réponse aux situations d’urgence avait ainsi réuni à Grand-Popo plus de 45 professionnels béninois de la gestion des crises et des participants américains. L’exercice avait porté sur la coordination des interventions et la préparation aux catastrophes.

Des échanges réguliers avec les forces béninoises

La coopération comporte également un volet consacré aux menaces auxquelles les forces peuvent être confrontées sur le terrain. En juin 2024, des militaires du Dakota du Nord avaient conduit à Allada une session consacrée aux techniques de détection et de neutralisation des engins explosifs improvisés avec des soldats béninois.

Selon la Garde nationale du Dakota du Nord, les deux partenaires ont réalisé 65 activités au cours des dix dernières années, avec environ quatre engagements organisés chaque année au Bénin.

Cette dynamique s’est poursuivie en 2025 avec une visite de Mitchell Johnson à la caserne de Dessa, à Allada. Les discussions avaient alors porté sur la formation militaire, la lutte contre les engins explosifs improvisés et l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles.