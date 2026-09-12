Burkina : la Côte d’Ivoire a devancé la Russie parmi les investisseurs étrangers en 2024

La Côte d’Ivoire occupait la deuxième place des investisseurs étrangers au Burkina Faso à fin 2024, avec un stock d’IDE de 284,7 milliards de FCFA, devant la Russie, créditée de 257 milliards de FCFA. Le classement ressort du rapport 2024 sur la balance des paiements et la position extérieure globale du Burkina Faso.

La Côte d’Ivoire deuxième derrière le Canada

Avec ses 284,7 milliards de FCFA, la Côte d’Ivoire représentait 12,2 % du stock total des investissements directs étrangers détenus au Burkina Faso. Le Canada occupait la première place avec 534,9 milliards de FCFA, soit 22,9 %. La Russie arrivait en troisième position avec 257 milliards, devant le Maroc et ses 102,8 milliards de FCFA.

Le montant global des IDE entrants s’élevait à 2 336,3 milliards de FCFA à la fin de 2024, contre 2 458,9 milliards un an plus tôt. Le recul atteint ainsi 5 % sur une année. Selon le rapport, cette évolution s’explique principalement par une diminution des ressources reçues sous forme de dette et par une baisse des participations en fonds propres.

Le secteur minier concentrait 1 565,9 milliards de FCFA d’IDE, soit 66,1 % de l’encours. Suivaient l’intermédiation financière avec 439 milliards, l’industrie avec 136,6 milliards et le commerce avec 49,8 milliards de FCFA.

Les capitaux burkinabè se dirigent aussi vers Abidjan

La relation économique entre les deux pays ne se limite pas aux capitaux ivoiriens présents au Burkina Faso. Les investisseurs burkinabè ont également accru leurs placements à l’extérieur.

Le stock des investissements directs du Burkina Faso à l’étranger est passé de 127,2 milliards de FCFA en 2023 à 161,7 milliards en 2024, soit une progression de 34,6 milliards. Les participations au capital d’entreprises étrangères représentaient 131 milliards de FCFA de cet ensemble, tandis que les instruments de dette atteignaient 30,8 milliards.

La Côte d’Ivoire absorbait 87,5 milliards de FCFA, soit 54,1 % du stock des investissements directs burkinabè à l’étranger. La Guinée suivait avec 45,1 milliards, devant le Sénégal et le Togo.

Un nouveau cadre régional depuis 2025

Ces données sont intervenues avant une importante évolution de l’environnement régional. Le 29 janvier 2025, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement quitté la CEDEAO après avoir achevé leur période de préavis d’un an.

La sortie des trois pays a ouvert une nouvelle étape de leur coopération au sein de l’Alliance des États du Sahel, avec des ajustements concernant leurs relations économiques et commerciales avec les autres pays ouest-africains. La CEDEAO avait toutefois annoncé le maintien provisoire de plusieurs dispositions pour éviter des perturbations dans les échanges, dont le traitement des biens et services originaires des trois pays et la libre circulation de leurs ressortissants.

Le classement établi pour 2024 fournit ainsi une photographie des positions d’investissement avant cette nouvelle configuration régionale.