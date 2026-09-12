Candidature à la FIFA : Infantino dégaine son slogan pour faire taire ses détracteurs

Gianni Infantino a confirmé samedi 12 septembre 2026 qu’il sera candidat à sa réélection à la présidence de la FIFA en mars 2027, alors que son bilan et sa gouvernance sont contestés par plusieurs fédérations. Pour sa campagne, le dirigeant suisse a choisi une formule centrée sur l’accès universel au football : « Le football appartient à tous, partout dans le monde. »

Infantino a présenté ce message dans une déclaration vidéo consacrée à l’élection. Il entend défendre une vision dans laquelle chaque joueur, chaque joueuse et chaque pays doivent pouvoir disposer de possibilités pour pratiquer et développer le football. Son projet repose aussi sur la réduction des écarts entre les grandes nations de la discipline et les autres.

Un message déjà défendu en Pologne

Cette formule fait écho à une prise de parole récente d’Infantino. Le 5 septembre, lors de l’ouverture de la Coupe du monde féminine U-20 en Pologne, il avait présenté la compétition comme un exemple de l’élargissement du football à davantage de pays.

Le tournoi est passé de 16 à 24 équipes participantes depuis son édition précédente à ce format. Pour la FIFA, cette évolution doit permettre à un plus grand nombre de ses 211 associations membres d’accéder à une compétition mondiale. Six sélections participent pour la première fois à cette édition, dont la Pologne, la Nouvelle-Calédonie et le Bénin.

À Katowice, Infantino avait déjà défendu une approche proche de celle reprise dans son slogan. Il avait estimé que le football devait continuer à se développer dans toutes les régions et que les compétitions internationales pouvaient offrir davantage de possibilités aux pays émergents. La FIFA rapporte également qu’il avait présenté cette édition comme une étape supplémentaire vers un football plus mondial.

Une vision portée par l’élargissement des compétitions

Le choix de ce slogan intervient après plusieurs années d’élargissement des tournois de la FIFA sous la présidence d’Infantino. La Coupe du monde masculine est passée de 32 à 48 équipes pour son édition 2026, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Infantino avait déjà annoncé en mai 2026 qu’il se présenterait à l’élection de 2027. Lors du Congrès de la FIFA à Vancouver, il avait alors défendu le principe selon lequel les 211 associations membres de l’organisation doivent bénéficier des mêmes possibilités. Il avait aussi affirmé que les revenus générés par les compétitions de la FIFA avaient vocation à être réinvestis dans le développement du football à travers le monde.

Cette orientation avait encore été réaffirmée le 23 août lors d’une réunion de la Confédération caribéenne de football en République dominicaine. Infantino avait appelé à réduire l’écart entre les grandes nations et les autres pays, en évoquant l’accès aux investissements, aux ressources et aux possibilités de compétition.

La campagne pour l’élection de mars 2027 s’ouvre ainsi autour d’un message qu’Infantino présente comme la continuité de sa politique de développement mondial du football. Le scrutin doit désigner le président appelé à diriger la FIFA pour le prochain mandat.