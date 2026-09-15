Coton au Bénin : un million de citernes annoncées pour vaincre la sécheresse

Un million de citernes seront installées dans les zones cotonnières du Bénin. L’annonce a été faite par le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Adin Yéton Bloukounon Goubalan, lors d’une tournée de suivi de la campagne agricole 2026-2027 menée du 9 au 12 septembre 2026.

Ce programme intervient alors que la production cotonnière nationale a reculé pendant deux campagnes consécutives, avec une baisse de 26 % en 2024-2025 suivie d’un repli de 16,3 % en 2025-2026. La filière conserve pourtant un poids considérable dans l’économie du pays : elle fait vivre plus de deux millions de Béninois et pèse pour plus de 15 % du produit intérieur brut national, selon des données de l’Agence française de développement portant sur les zones de production cotonnière. C’est dans ce cadre que le gouvernement cherche désormais à sécuriser l’accès à l’eau des exploitations.

Une tournée dans sept bassins de production

Accompagné de responsables de son ministère, Bloukounon Goubalan s’est rendu dans plusieurs bassins cotonniers, dont Banikoara, Sinendé, Ouassa-Péhunco, Djougou, Savalou, Glazoué et Djidja. Il y a examiné l’état des cultures et échangé avec les producteurs locaux sur les difficultés rencontrées cette saison.

Les cotonculteurs rencontrés ont signalé des irrégularités dans la répartition des pluies, un facteur déjà identifié comme l’une des principales causes du repli de la production ces dernières années, aux côtés de la qualité des semences distribuées et de l’encadrement agricole jugé insuffisant.

Les citernes présentées comme réponse au déficit pluviométrique

Face à ces témoignages, le ministre a défendu la nécessité d’une meilleure gestion de l’eau à l’échelle des exploitations. Les producteurs doivent pouvoir compter sur des réserves d’eau propres pour traverser les poches de sécheresse sans subir de pertes de récolte, a-t-il indiqué en substance lors des échanges.

Le programme d’un million de citernes viserait ainsi à renforcer les capacités de stockage d’eau disponibles dans les exploitations cotonnières, afin d’atténuer les effets des déficits pluviométriques sur les rendements. Il s’agit de donner aux exploitants les moyens de sécuriser leur production face aux caprices du climat. Le calendrier précis de déploiement de ces citernes, leur mode de financement et les critères d’attribution aux exploitations n’ont pas encore été précisés par le ministère.

Un objectif de relance à 700 000 tonnes

Ce programme s’ajoute aux mesures déjà annoncées pour relancer la filière. Le gouvernement a fixé un objectif de production de 700 000 tonnes de coton graine pour la campagne 2026-2027, contre environ 500 000 tonnes lors des dernières campagnes. Une prime de 10 francs CFA par kilogramme produit, soit environ 7 milliards de francs CFA redistribués aux acteurs de la filière, a également été promise aux producteurs si ce seuil est atteint.

Le Bénin reste, malgré ses deux dernières campagnes en baisse, le premier producteur de coton de la zone CFA, une place qu’il occupait déjà avant que trois campagnes successives ne fassent chuter sa production depuis le niveau de 700 000 tonnes précédemment atteint.