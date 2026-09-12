La popularité de Cristiano Ronaldo lui rapporte aussi des millions loin des terrains

Cristiano Ronaldo tire aussi des revenus considérables de sa présence sur les réseaux sociaux. Selon IGDataHub, la valeur publicitaire estimée d’une publication sponsorisée sur son compte Instagram se situe entre 3,35 et 8,04 millions de dollars.

Ce chiffre ne signifie pas que le Portugais encaisse systématiquement plusieurs millions de dollars à chaque publication. IGDataHub parle d’une valeur de sponsoring estimée, calculée à partir de données liées à l’audience, à l’engagement et aux références du marché. La plateforme précise que le montant réellement négocié avec une marque peut varier selon la campagne et les caractéristiques du public visé.

Une audience de près de 680 millions sur Instagram

Le poids commercial de Ronaldo repose d’abord sur l’ampleur de son audience. Selon les données suivies par IGDataHub, le compte @cristiano avait atteint 679,7 millions d’abonnés le 10 septembre 2026. Son taux d’engagement était alors évalué à 1,58 %, tandis que ses 12 publications analysées totalisaient en moyenne plus de 10,4 millions de mentions « J’aime ».

Cette audience permet à Ronaldo de toucher directement des consommateurs dans de nombreux marchés. L’estimation d’IGDataHub place ainsi son compte dans la catégorie des créateurs à très forte audience et situe sa valeur de sponsoring parmi les plus élevées de sa base de données. La plateforme rappelle toutefois que ses chiffres restent des estimations et ne constituent pas des revenus communiqués par Ronaldo ou ses partenaires.

La puissance commerciale du Portugais ne se limite d’ailleurs pas à Instagram. En 2024, Forbes relevait déjà ses partenariats avec Nike, Herbalife et Whoop, ainsi que ses activités autour des hôtels, parfums et produits estampillés CR7. Son développement sur YouTube avait aussi marqué les esprits : sa chaîne avait franchi le million d’abonnés en seulement 90 minutes après son lancement.

300 millions de dollars de revenus sur douze mois

Les chiffres de Forbes permettent de mesurer l’ampleur de cette activité au-delà des réseaux sociaux. Pour les douze mois précédant mai 2026, le magazine estimait les revenus de Ronaldo à 300 millions de dollars, avant impôts et commissions d’agents. Sur cette somme, environ 235 millions de dollars provenaient de ses revenus liés à son activité sportive avec Al-Nassr, contre 65 millions de dollars issus de ses activités hors terrain.

Cette seconde catégorie comprend ses contrats commerciaux, ses apparitions, ses licences et d’autres activités liées à son image et à ses affaires. Les revenus issus d’Instagram ne constituent donc qu’une composante d’un ensemble beaucoup plus large.

Forbes estime aujourd’hui la fortune de Ronaldo à 1,2 milliard de dollars. Le magazine indique aussi qu’il est devenu le premier sportif encore en activité à dépasser 2 milliards de dollars de revenus cumulés en carrière, avant impôts et frais d’agents.

À 41 ans, le Portugais continue ainsi de cumuler revenus sportifs, contrats commerciaux et activités entrepreneuriales. Son exposition sur les réseaux sociaux ajoute une source de valeur supplémentaire à un patrimoine déjà estimé à plus d’un milliard de dollars.