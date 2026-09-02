Cristiano Ronaldo : révélation sur son étonnant comportement dans le vestiaire

L’ancien défenseur d’Al-Nassr Álvaro González a décrit en août 2026 la personnalité de Cristiano Ronaldo loin des matchs, tout en racontant le contraste avec son attitude sur le terrain.

La relation entre Cristiano Ronaldo et ses anciens coéquipiers d’Al-Nassr est au centre d’un témoignage livré par Álvaro González. L’ancien défenseur espagnol assure que l’attaquant portugais se montre accessible et proche du groupe dans le vestiaire, malgré son statut de star mondiale.

Interrogé par Radio MARCA le 29 août, González a expliqué que son expérience avec Ronaldo avait largement dépassé l’image du joueur exposée au public. Selon lui, le quintuple Ballon d’Or se comportait de manière simple avec ses partenaires et n’hésitait pas à leur apporter son aide. « Dans le vestiaire, c’est une personne tout à fait normale, accessible et quelqu’un qui vous aide », a raconté l’Espagnol.

Un comportement différent dès le début des matchs

Le contraste apparaît surtout lorsque Ronaldo quitte le cadre du vestiaire. González décrit un joueur beaucoup plus exigeant dès qu’il s’agit de compétition, avec une forte volonté de gagner.

« À partir du moment où il quitte le vestiaire et entre sur le terrain, il change complètement. C’est une bête de compétition », a déclaré l’ancien défenseur d’Al-Nassr à Radio MARCA.

Cette attitude se manifestait aussi pendant les entraînements. Les deux joueurs pouvaient se retrouver engagés dans des duels physiques intenses. González précise toutefois que ces confrontations ne semblaient pas affecter leurs relations une fois la séance terminée. Les joueurs pouvaient ensuite se retrouver pour discuter et plaisanter.

Le défenseur espagnol explique également que cette perception de Ronaldo n’était pas uniquement la sienne. Il affirme avoir échangé avec d’autres anciens coéquipiers qu’ils avaient en commun, lesquels auraient partagé la même appréciation du Portugais dans la vie quotidienne.

González et Ronaldo à Al-Nassr

Álvaro González a rejoint Al-Nassr en janvier 2023, quelques semaines après l’arrivée de Ronaldo en Arabie saoudite. Le défenseur espagnol a porté les couleurs du club de Riyad pendant la seconde moitié de la saison 2022-2023 avant de poursuivre sa carrière ailleurs.

Ronaldo, lui, avait rejoint Al-Nassr fin décembre 2022 après son départ de Manchester United. Son arrivée a constitué l’un des transferts les plus marquants de l’histoire récente du football saoudien et a contribué à renforcer l’exposition internationale de la Saudi Pro League.

Depuis son arrivée, le Portugais a continué d’accumuler les buts et les records. Il avait déjà dépassé la barre des 900 buts en carrière en septembre 2024, une performance réalisée en sélection et en club, et a poursuivi sa quête des 1 000 réalisations.

Le témoignage de González apporte ainsi un regard depuis l’intérieur du vestiaire d’Al-Nassr. L’ancien défenseur présente deux facettes du même joueur : un coéquipier décrit comme accessible dans la vie collective et un adversaire particulièrement exigeant dès que la compétition commence. Il estime aussi que Ronaldo, au même titre que Lionel Messi, occupera une place durable dans l’histoire du football.