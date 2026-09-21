Mbappé, trop peu défensif ? Un ancien du Real Madrid n’est pas d’accord

Kylian Mbappé est de nouveau au centre du débat sur son activité défensive. Dans un entretien accordé à DAZN, l’ancien milieu du Real Madrid Guti estime que les exigences ne peuvent pas être les mêmes pour un avant-centre et pour les autres joueurs.

Le sujet n’est pas nouveau pour le capitaine de l’équipe de France. En juin 2026, Mbappé avait lui-même reconnu qu’il devait encore progresser dans le pressing et son investissement défensif. « Il faut que je passe un step supplémentaire », avait-il déclaré au Parisien, en reconnaissant l’importance de ces efforts pour le collectif.

Mbappé reconnaît une marge de progression

La question lui avait été directement posée lors de son entretien avec Le Parisien, dans le cadre d’un échange avec son frère Ethan. Le joueur du Real Madrid avait alors admis que son activité sans ballon pouvait évoluer.

Cette déclaration donne un éclairage particulier aux propos de Guti. L’ancien international espagnol ne nie pas la nécessité pour un avant-centre de participer au travail défensif. Il considère plutôt que son niveau d’engagement ne doit pas être comparé à celui d’un milieu ou d’un défenseur.

Selon lui, la priorité d’un joueur occupant ce rôle reste la production offensive. Il estime que Mbappé remplit cette mission avec une efficacité élevée et juge son influence importante dans le jeu madrilène.

Mbappé continue de marquer, malgré les critiques sur son travail défensif

Depuis le début de la saison 2026-2027, Kylian Mbappé continue d’afficher un rendement offensif élevé avec le Real Madrid. Le Français compte 8 buts et 2 passes décisives en 8 rencontres toutes compétitions confondues, selon les statistiques publiées par le club madrilène. En Liga, il a inscrit 7 buts en 7 matchs, dont un triplé contre la Real Sociedad et un doublé face au Rayo Vallecano.

Son dernier but remonte au 15 septembre, contre Elche, lors d’une victoire 3-2 du Real Madrid. Ces chiffres expliquent aussi le raisonnement défendu par Guti : son appréciation du rôle de Mbappé repose largement sur sa capacité à rester une menace constante devant le but.

Une question de répartition des efforts

Le débat porte donc moins sur la nécessité de défendre que sur le niveau d’effort attendu d’un avant-centre. Mbappé a reconnu qu’il devait progresser dans ce domaine, tandis que Guti estime qu’il serait excessif d’attendre du Français la même intensité défensive que les autres profils de l’équipe.

Cette question prend une dimension particulière au Real Madrid, où les responsabilités offensives de Mbappé sont considérables. Depuis son arrivée en août 2024, l’attaquant a déjà atteint 85 buts en 100 apparitions, un rendement qui constitue une part importante de son rôle dans l’équipe.