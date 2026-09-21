Équipe de France : Mbappé désamorce la polémique Dembélé avant l'arrivée de Zidane

Aucune tension n’oppose Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le capitaine des Bleus l’a assuré lundi auprès de L’Équipe, confirmant avoir déjà échangé directement avec son coéquipier sur le sujet, avant leur arrivée commune à Clairefontaine pour le rassemblement de septembre.

Une comparaison mal reçue

La polémique remonte à une interview de Mbappé dans France Football, consacrée au Ballon d’Or 2025. Le joueur du Real Madrid y comparait son propre parcours à celui de Dembélé, se présentant comme un joueur reconnu dès ses débuts, contrairement à son coéquipier freiné selon lui par les blessures. Le Ballon d’Or en titre avait réagi après la victoire du PSG contre Brest, réfutant avoir jamais bénéficié d’un statut particulier et mettant en avant son propre travail. D’après L’Équipe, les proches de Dembélé auraient mal vécu la sortie de son coéquipier. Le journal évoquait, quelques jours plus tôt, une absence totale d’échange entre les deux joueurs sur cette affaire.

« Il n’y a pas de tensions, c’est un ami »

Sollicité sur le sujet par L’Équipe, dans le cadre de son rôle d’ambassadeur pour la marque On, Mbappé a coupé court aux spéculations : « J’en ai déjà parlé avec lui et non, il n’y a pas de tensions. C’est un ami. » Il dit se sentir « vraiment très tranquille » sur ce dossier.

Le capitaine des Bleus a également tourné en dérision l’ampleur prise par l’affaire, estimant qu’en période de trêve internationale, « il faut toujours trouver un débat ». Une remarque adressée aux commentateurs de la polémique plutôt qu’à son coéquipier lui-même.

Premier rassemblement pour Zidane

Cette clarification intervient alors que Zinédine Zidane dirige cette semaine son tout premier rassemblement à la tête des Bleus, avec un déplacement en Turquie prévu vendredi. Le nouveau sélectionneur prend ses fonctions alors que la polémique la plus commentée de la semaine semble déjà réglée, avant même la publication officielle de sa liste. Mbappé et Dembélé figurent tous deux parmi les joueurs convoqués pour ce déplacement, qui marque le début de l’ère Zidane sur le banc des Bleus.