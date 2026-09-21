Lionel Messi dévoile le maillot qu’il portera pour son dernier match avec l’Argentine

Le 6 octobre 2026, Lionel Messi disputera au Monumental de Buenos Aires son dernier match avec l’Argentine. Quelques jours avant cette rencontre, le capitaine argentin a présenté sur Instagram le maillot adidas qu’il portera pour cette ultime apparition avec l’Albiceleste.

Messi présente son dernier maillot avec l’Argentine

La vidéo publiée par Messi montre le numéro 10 accroché sur le maillot argentin, spécialement conçu pour cette dernière rencontre internationale. Le joueur a accompagné ces images d’un message : « Dernier match… Un maillot pour toute une vie. » Cette publication est un avant-goût avant le dernier rendez-vous de La pulga sous les couleurs argentines.

La rencontre aura lieu le 6 octobre face au Bénin, au stade Monumental de Buenos Aires. Avant cette affiche, l’Argentine disputera deux autres matchs amicaux. Elle affrontera d’abord la Bolivie le 30 septembre à Córdoba, puis le Burkina Faso le 3 octobre au Monumental. Messi ne participera pas à ces deux rencontres. Son ultime apparition avec la sélection sera donc réservée au match contre le Bénin.

Une dernière sélection après plus de 20 ans

Messi avait fait ses débuts avec l’équipe nationale argentine en 2005, à l’âge de 18 ans. Il compte plus de 200 sélections et plus de 120 buts avec l’Albiceleste. Son parcours international comprend plusieurs titres majeurs. Il a remporté la Copa América en 2021, la Coupe du monde 2022 au Qatar et une nouvelle Copa América en 2024.

Il a également disputé la finale du Mondial 2014, avant de décrocher huit ans plus tard le seul grand trophée qui manquait encore à son palmarès avec l’Argentine. Le 6 octobre, Messi retrouvera donc une dernière fois le public argentin avec le maillot de la sélection. Cette rencontre constituera également sa dernière apparition internationale annoncée, après plus de deux décennies sous les couleurs de son pays.

Un dernier maillot après deux décennies avec adidas

Le choix d’une tenue adidas prolonge aussi une histoire commencée au début de la carrière internationale de Messi. L’Argentin collabore avec la marque allemande depuis 2006. En 2017, leur partenariat a été prolongé sous la forme d’un contrat à vie. Depuis, adidas a développé une gamme complète autour du numéro 10, avec des chaussures et des vêtements portant son nom.

En juin 2026, la marque avait aussi présenté « El Último Tango », une collection consacrée à la dernière Coupe du monde de Messi et à ses deux décennies de collaboration avec adidas. Le maillot dévoilé par Messi prend ainsi une place particulière dans cette histoire. Le 6 octobre, contre le Bénin, le numéro 10 le portera pour la dernière fois avec l’Argentine.