Défense : le Bénin échange avec les Émirats sur l'appui en technologies et équipements militaires

Un appui en formation, en technologie et en équipements militaires a été sollicité par le Bénin auprès des Émirats arabes unis, à l’occasion d’une rencontre tenue le mardi 8 septembre 2026 au ministère de la Défense nationale. Cet entretien intervient quelques jours après un déplacement à connotation militaire pour le pays.

Le Général de Corps d’Armée Fructueux Gbaguidi, chef d’État-Major général des Forces armées béninoises, s’était rendu fin août au Pentagone pour rencontrer le Général Christopher Mahoney, vice-président des chefs d’état-major interarmées américains, afin de consolider le partenariat sécuritaire entre Cotonou et Washington. La séquence diplomatique se poursuit donc, cette fois du côté du Golfe, avec l’arrivée d’un nouvel interlocuteur émirati à Cotonou.

Une audience au lendemain d’une présentation de lettres de créance

L’ambassadeur des Émirats arabes unis près le Bénin, Hazza Mohamed Alqahtani, a été reçu par le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan. La rencontre s’est tenue au lendemain de la présentation par le diplomate de ses lettres de créance au chef de l’État, une étape protocolaire qui marque le début officiel de sa mission au Bénin. Les échanges ont porté sur l’état des relations entre Abu Dhabi et Cotonou dans les domaines militaire et sécuritaire, ainsi que sur les moyens d’en consolider les bases. L’ambassadeur émirati a salué la qualité du partenariat existant et affirmé sa volonté de l’approfondir, en particulier sur les questions liées à la sécurisation du territoire béninois.

Le Bénin en quête d’expertise stratégique

Du côté béninois, le ministre Gildas Agonkan a formulé une demande précise. « Le Bénin souhaite bénéficier de l’expertise stratégique et surtout militaire en matière de formation, d’appui en technologie et en matériel de la part des Émirats arabes unis pour renforcer ses capacités de défense et concrétiser cet axe de coopération », a-t-il déclaré à l’issue de l’entretien. Cette sollicitation traduit l’objectif affiché par le gouvernement du président Romuald Wadagni de doter le pays d’une armée jugée plus professionnelle et mieux équipée face aux menaces sécuritaires régionales.

Le ministre a par ailleurs souligné le poids géostratégique des Émirats arabes unis dans le Golfe pour justifier l’intérêt porté par Cotonou à ce partenariat. Aucun calendrier ni montant n’a été communiqué à l’issue de cette audience concernant d’éventuelles livraisons d’équipements ou programmes de formation.