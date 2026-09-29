Bénin : les corps de l’instituteur et de son fils repêchés à Djidja

Les recherches ont pris fin ce mardi 29 septembre 2026 à Djidja avec le repêchage des corps de Wilfried Houngbadji, instituteur à l’École primaire publique Agonhohoun, et de son fils. L’information a été confirmée à La Nouvelle Tribune par Dah Atômin Houmbadji, chef de la collectivité Houmbadji et premier adjoint au maire d’Abomey.

Les deux victimes ont été retrouvées après plusieurs heures de recherches engagées à la suite de leur disparition. Leur décès fait suite à un accident survenu lors d’une traversée rendue périlleuse par la montée des eaux dans la commune.

Les corps retrouvés après les recherches

La confirmation du repêchage met fin aux recherches lancées depuis la disparition du père et de son fils. Selon les informations obtenues par La Nouvelle Tribune, les deux corps ont été récupérés ce mardi. Dah Atômin Houmbadji, chef de la collectivité Houmbadji et premier adjoint au maire d’Abomey, a confirmé cette évolution à notre rédaction. Les circonstances précises des opérations de repêchage et les éventuelles dispositions prises après la découverte des corps n’ont pas été précisées dans les informations disponibles.

Une disparition survenue lors du retour de l’école

La disparition remontait au lundi 28 septembre. Wilfried Houngbadji rentrait de l’École primaire publique Agonhohoun avec son fils, élève en classe de CM1. D’après les informations rapportées initialement par La Nation, les deux circulaient à moto lorsqu’ils ont atteint un petit pont submergé par les eaux.

Une forte pluie avait précédé leur passage. La montée des eaux avait rendu la traversée difficile. Le père et son fils avaient alors été emportés.Les secours avaient été alertés. Des éléments des sapeurs-pompiers, des forces de sécurité ainsi que des habitants avaient participé aux recherches. La moto utilisée par l’instituteur avait été retrouvée dans les eaux et repêchée.

Au moment du premier compte rendu publié par La Nation, les recherches se poursuivaient encore pour retrouver l’enseignant et son fils. Elles ont finalement abouti ce mardi avec la découverte des deux corps.