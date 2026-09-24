Drépanocytose : à Cotonou, la Fondation Claudine Talon construit un centre qui sera cédé à l'État

Un centre de prise en charge de la drépanocytose sort actuellement de terre à Cotonou. Porté par la Fondation Claudine Talon, l’ouvrage sera remis à l’État béninois dès son achèvement, selon une annonce publiée sur la page Facebook de la fondation le 23 septembre.

La Fondation Claudine Talon, présidée par l’ex-Première dame du Bénin multiplie depuis 2016 les chantiers sociaux : lutte contre la fistule obstétricale, dépistage du cancer du col de l’utérus, accès à l’eau potable. C’est dans ce même élan sanitaire qu’elle avait déjà livré, en 2022, le premier centre médical public dédié aux cancers pédiatriques à l’hôpital de Porto-Novo, avant de se tourner vers un autre mal encore trop peu traité localement : la drépanocytose.

Un projet annoncé dès 2024

L’idée d’un centre de haut niveau pour la drépanocytose n’est pas totalement nouvelle. Lors du 19ᵉ Congrès international sur la maladie, tenu en octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hounkpatin, avait déjà évoqué la construction prochaine d’une structure dotée d’un plateau technique performant, capable d’assurer recherche, soins intégrés et greffe. L’annonce du 23 septembre marquerait donc le passage à la phase concrète de construction de cet équipement.

Au Bénin, la drépanocytose toucherait plus de 4 % de la population, selon des données relayées par l’Organisation mondiale de la santé lors d’une marche de sensibilisation organisée à Cotonou en juin 2025. La maladie, d’origine génétique, provoque une déformation des globules rouges susceptible d’entraîner des crises douloureuses, des complications osseuses et oculaires, ainsi qu’une prise en charge lourde et coûteuse pour les familles.

Un centre destiné à intégrer le patrimoine de l’État

Le choix d’intégrer le centre au patrimoine de l’État suit la même logique que celle suivie pour le centre de cancérologie pédiatrique de Porto-Novo, financé et équipé par la fondation. Cette méthode permettrait à la structure de bénéficier ensuite des ressources humaines et du fonctionnement du ministère de la Santé, tout en ayant été financée sur fonds privés lors de sa construction. Ni la fondation ni le ministère de la Santé n’ont pour l’instant communiqué de calendrier précis de livraison ni de budget alloué à ce chantier.