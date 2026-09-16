Mali : Goïta inaugure le QG des forces spéciales et active leur nouveau commandement

Sénou, près de Bamako, dispose désormais d’un nouveau quartier général dédié aux forces spéciales maliennes. Le général d’armée Assimi Goïta a inauguré le 15 septembre 2026 les infrastructures du Bataillon autonome des Forces spéciales et des Centres d’aguerrissement (BAFS-CA), lors d’une cérémonie qui a aussi marqué le lancement des opérations du Commandement des opérations spéciales (COS).

Construit sur environ 15 hectares et financé par le budget national, le complexe rassemble des espaces de commandement, de formation, de préparation opérationnelle et d’hébergement. Il comprend aussi des bâtiments administratifs, des logements, une salle de sport, un restaurant, des magasins et une place d’armes, ainsi que des installations liées à l’eau, à l’assainissement et à la sécurité incendie.

Quatre unités sous le commandement du COS

La principale nouveauté de la cérémonie réside dans l’entrée en activité du COS. Cette structure regroupe le BAFS-CA, la Force antiterroriste (FAT), le Groupement de reconnaissance et d’intervention (GRI) et la Force spéciale Air. Selon les informations communiquées par les autorités maliennes, cette organisation doit permettre de centraliser la planification et la conduite des opérations spéciales.

Le gouvernement avait déjà adopté les textes portant création du COS en juin 2025, après avoir relevé des insuffisances dans l’emploi et la coordination des unités spécialisées. Assimi Goïta a remis les insignes du COS aux responsables du BAFS-CA et de la FAT. La cérémonie a également comporté la remise de brevets parachutistes et de plusieurs distinctions militaires.

Une réorganisation plus large de la défense

Cette nouvelle architecture intervient alors que Bamako poursuit une réforme plus étendue de son outil de défense. En juillet 2026, le Conseil national de Transition a adopté le projet de loi portant organisation générale de la Défense et de la Sécurité. Le texte doit remplacer le cadre établi par la loi de novembre 2004 et prendre en compte l’évolution de l’environnement sécuritaire et géostratégique.

Le Mali a aussi renforcé ses unités à réaction rapide. Les premiers Bataillons d’intervention rapide (BIR) ont reçu leurs étendards en décembre 2025 et leur recrutement se poursuit en 2026. Le programme d’action gouvernemental 2025-2026 prévoyait également le recrutement de 15 000 militaires et la construction de camps dans six localités. À l’échelle régionale, Bamako participe enfin à la mise en place de la Force unifiée de l’Alliance des États du Sahel. Son statut juridique a été validé en juillet 2026 par les ministres de la Défense du Burkina Faso, du Mali et du Niger afin de fournir un cadre aux opérations transfrontalières. L’inauguration du QG du BAFS-CA constitue ainsi un volet supplémentaire d’une réorganisation engagée sur plusieurs niveaux : unités spécialisées, commandement, effectifs, cadre juridique et coopération militaire régionale.