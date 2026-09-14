Football : l'Argentine accueillera le Burkina Faso et le Bénin à Buenos Aires

L’Argentine disputera trois amicaux à domicile entre le 30 septembre et le 6 octobre 2026, selon des informations de la presse argentine. Le calendrier prévoit une rencontre contre la Bolivie le 30 septembre à Córdoba, suivie de deux confrontations inédites face au Burkina Faso le 3 octobre et au Bénin le 6 octobre, toutes deux au stade Monumental de Buenos Aires.

Deux premières historiques pour l’Albiceleste

L’Albiceleste n’a jamais affronté ni les Étalons du Burkina Faso ni les Guépards du Bénin en sélection majeure. Le Burkina Faso, 62e au classement FIFA, avait pourtant déjà croisé l’Argentine par le passé, lors de la finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2001, disputée sur le sol argentin et remportée par les locaux, comme le rappelle Ámbito. Le Bénin, 93e au classement mondial et dirigé par le technicien allemand Gernot Rohr, ancien sélectionneur du Nigeria lors du Mondial 2018 en Russie, sera l’adversaire le moins bien classé des trois affiches programmées.

Selon le quotidien La Nación, l’annonce officielle de ce calendrier avait initialement été prévue plus tôt, avant d’être repoussée par la Fédération argentine de football. La priorité était de s’assurer que ces trois rencontres remplissent les critères d’un match international de catégorie A reconnu par la FIFA, une condition nécessaire pour permettre à plusieurs joueurs argentins sanctionnés après la finale perdue face à l’Espagne de purger leurs suspensions.

Suspensions et hommage envisagé à Messi

Cette trêve internationale doit permettre à Leandro Paredes, Nahuel Molina et Thiago Almada d’entamer leurs matchs de suspension. Plusieurs médias argentins présentent également cette série d’amicaux comme le cadre envisagé pour un hommage du public argentin à Lionel Messi, sans que sa participation aux rencontres ne soit officiellement confirmée à ce stade. La Nación indique que sa présence reste incertaine pour la dernière étape de la tournée, prévue face au Bénin.

Côté béninois, cette rencontre représente un changement de programme. Un amical initialement programmé contre la Tunisie le 5 octobre a été annulé, libérant un créneau dans le calendrier des Guépards. La Fédération béninoise de football a confirmé ce nouveau rendez-vous sur ses réseaux sociaux, évoquant une rencontre encore sans horaire fixé à Buenos Aires.

Qualifications continentales avant le déplacement

Avant ce déplacement en Amérique du Sud, le Burkina Faso et le Bénin s’affronteront directement dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Les Guépards se rendront à Ouagadougou le 25 septembre pour la première journée du groupe F, avant que les Étalons ne poursuivent leur préparation face à la République centrafricaine à Casablanca trois jours plus tard. Le stade Monumental, plus grand stade d’Amérique du Sud avec une capacité de plus de 85 000 places, avait déjà accueilli la finale de la Coupe du monde 1978 entre l’Argentine et les Pays-Bas.