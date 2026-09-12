Guerre en Iran : les BRICS se prononcent officiellement et appellent à la retenue

Réunis à New Delhi, les dirigeants des BRICS ont adopté samedi une déclaration commune sur les tensions au Moyen-Orient, alors que le conflit entre l’Iran et ses adversaires continue de diviser le groupe.

La déclaration adoptée samedi à New Delhi appelle les parties au conflit au Moyen-Orient à éviter toute nouvelle escalade. Les dirigeants des BRICS ont exprimé leur inquiétude face à la dégradation de la situation et demandé « la retenue maximale », ainsi que l’abandon de toute action susceptible d’aggraver davantage les tensions.

Le texte a été adopté dès la première journée du sommet annuel du groupe. Il défend aussi le recours au dialogue, aux consultations et à la diplomatie pour régler les différends internationaux. La déclaration ne désigne pas directement les protagonistes du conflit, une formulation qui permet aux membres aux positions différentes de soutenir le document commun.

Un consensus retrouvé après les divisions de mai

Cette prise de position intervient après une séquence difficile pour le groupe. En mai, une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à New Delhi s’était achevée sans déclaration commune sur le conflit au Moyen-Orient. Les divergences entre les membres avaient alors empêché l’adoption d’un texte collectif.

Cette fois, les négociations ont abouti à un accord. Selon le quotidien indien ThePrint, les discussions sur le contenu du texte avaient duré plus de quatre jours avant qu’un consensus soit trouvé sur les passages consacrés à la situation au Moyen-Orient.

Cette évolution intervient alors que le groupe réunit autour de la même table l’Iran et les Émirats arabes unis, dont les positions sont particulièrement divergentes depuis le déclenchement de la guerre. La présence de ces deux pays rendait l’obtention d’un accord plus délicate.

Pékin et Moscou maintiennent leurs liens avec Téhéran

La Chine et la Russie continuent de défendre leurs relations avec l’Iran malgré les pressions américaines et les menaces de sanctions. La déclaration des BRICS critique aussi les mesures tarifaires et non tarifaires unilatérales qui, selon le groupe, perturbent les échanges internationaux.

Les divergences restent toutefois visibles au sein du bloc. Les Émirats arabes unis ont été directement impliqués dans la crise avec Téhéran, alors que l’Iran figure parmi les membres du groupe. Cette situation explique en partie la prudence du texte adopté samedi.

Pezeshkian et le dirigeant émirati se rencontrent à New Delhi

Un autre échange diplomatique a marqué la journée. Le président iranien Massoud Pezeshkian a rencontré à New Delhi le prince héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Khaled ben Mohamed ben Zayed Al Nahyane, en marge du sommet. Les deux responsables ont discuté de questions régionales et internationales et ont insisté sur la nécessité de favoriser l’apaisement, la désescalade et la stabilité régionale.

La rencontre intervient alors que les BRICS cherchent à préserver leur capacité à parler d’une seule voix malgré les divergences entre leurs membres. La déclaration adoptée samedi constitue ainsi un accord minimal sur la nécessité d’éviter une nouvelle aggravation du conflit au Moyen-Orient.