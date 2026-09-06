Guerre Iran - USA : Téhéran annonce un tournant dans la stratégie de riposte

Deux pétroliers iraniens gisent hors service dans le Golfe depuis le 5 septembre. Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) revendique cette opération, menée en réponse à des tirs de missiles balistiques qu’il attribue aux Gardiens de la révolution contre un porte-avions et un destroyer américains, tous deux restés indemnes selon Washington.

Un échange de frappes revendiqué par les deux camps

Un troisième bâtiment, le pétrolier M/T Kylo, aurait coulé dans le golfe d’Oman lors d’une opération distincte présentée par l’armée américaine comme une frappe de précision. Côté iranien, les Gardiens de la révolution (IRGC) déclarent avoir répliqué en visant six navires au total : trois pétroliers empruntant une route jugée « non autorisée » dans le détroit d’Ormuz, ainsi que trois bâtiments qualifiés d' »affiliés » aux États-Unis. Washington n’a confirmé aucune de ces revendications iraniennes à ce stade.

C’est dans cette séquence que Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien et négociateur en chef du pays, s’est exprimé dimanche dans un discours diffusé par les médias d’État. « L’ère des réponses proportionnées touche à sa fin », a-t-il affirmé, prévenant que toute nouvelle atteinte aux intérêts de l’Iran entraînerait désormais une réplique « plus rapide, plus lourde et plus douloureuse ».

Une guerre entamée fin février

Cet échange s’ajoute à six mois d’affrontements ouverts entre les deux pays. Les hostilités remontent au 28 février, date à laquelle les États-Unis et Israël avaient mené des frappes aériennes surprises sur le territoire iranien, entraînant la mort du guide suprême Ali Khamenei. Téhéran avait répliqué en fermant le détroit d’Ormuz, voie par laquelle transite environ un quart du commerce pétrolier mondial par voie maritime.

Une trêve conclue le 17 juin entre les présidents des deux pays avait brièvement interrompu les combats, avant leur reprise début juillet. Un blocus naval américain frappe les ports iraniens depuis le 14 juillet. D’après le bilan militaire américain, le conflit aurait déjà fait 19 morts et un sous-traitant tué du côté des forces américaines, pour plus de 750 blessés.

Vers une nouvelle escalade

L’amiral Brad Cooper, à la tête du CENTCOM, prévient que toute future attaque contre des navires américains entraînera une réponse disproportionnée. « Si vous tirez sur deux de nos navires, nous imposerons un coût économique encore plus élevé en détruisant trois des vôtres« , a-t-il déclaré. De son côté, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a annoncé une intensification prochaine des opérations contre les positions iraniennes.

Le 6 septembre au matin, l’IRGC a par ailleurs revendiqué une attaque contre un drone naval américain qui tentait de pénétrer dans la zone protégée du détroit d’Ormuz. Cette allégation n’a pas non plus reçu de confirmation américaine.