Iran : des groupes chinois l’aideraient à cibler les navires américains, selon CNN

Des groupes chinois auraient fourni à l’Iran des données lui permettant de mieux repérer des navires américains dans le détroit d’Ormuz. CNN a rapporté jeudi 24 septembre que ces informations provenaient de récentes évaluations du renseignement des États-Unis, dont quatre sources ont eu connaissance.

L’assistance décrite comprendrait des renseignements géospatiaux et des images prises depuis l’espace. Leur exploitation donnerait aux forces iraniennes une connaissance plus précise de la position des bâtiments et de leurs déplacements. Les responsables américains cités par CNN estiment que cette capacité faciliterait le choix du moment auquel certains drones ou missiles sont lancés.

Des navires suivis dans le détroit d’Ormuz

Les données attribuées à des entités chinoises seraient utilisées pour surveiller les mouvements de navires dans le détroit d’Ormuz. Téhéran dispose, entre autres moyens, de drones équipés de systèmes de détection thermique. Certains de ces appareils étant difficiles à rediriger une fois en vol, connaître la position d’un bâtiment permettrait de déterminer plus précisément quand effectuer un lancement, selon les informations recueillies par CNN.

Lors d’une récente opération d’escorte dans cette zone, les forces américaines auraient intercepté plus d’une douzaine de missiles iraniens et abattu près de 20 drones. Elles auraient également frappé environ 60 cibles situées aux abords du détroit, selon un responsable américain cité par la chaîne.

L’ampleur de l’aide venue de Chine reste incertaine. Les évaluations rapportées ne permettent pas d’établir que Pékin a ordonné la transmission de ces renseignements. Des responsables américains auraient aussi des appréciations différentes sur l’importance du soutien fourni par les entités chinoises. La Russie apporterait également une assistance à Téhéran, tandis que l’expérience acquise par les forces iraniennes aurait participé à l’amélioration de leurs capacités.

Une attaque contre une base en Jordanie

Les renseignements américains examinés par CNN établiraient également un lien entre des données satellitaires provenant d’entités chinoises et une attaque menée en juillet contre une installation américaine en Jordanie. Trois militaires américains avaient été tués. Les informations obtenues avant cette frappe auraient aidé les forces iraniennes à localiser leur cible avec une précision supérieure à celle que les responsables américains leur attribuaient auparavant.

Le Wall Street Journal avait déjà rapporté l’utilisation présumée de données satellitaires chinoises lors de cette attaque. Le gouvernement chinois a contesté les accusations concernant son rôle. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, avait déclaré que son pays respectait ses obligations internationales et rejetait les accusations formulées contre lui.

Washington avait déjà sanctionné trois entreprises chinoises

Les autorités américaines avaient publiquement soulevé la question plusieurs mois auparavant. En mai, l’administration du président Donald Trump avait sanctionné trois entreprises chinoises du secteur spatial. Washington les accusait d’avoir fourni des images susceptibles d’aider les opérations iraniennes contre les forces américaines au Moyen-Orient. Les informations rapportées par CNN concernent désormais aussi les opérations maritimes. Le détroit d’Ormuz est une voie majeure pour le transport mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Selon les sources citées par CNN, les données provenant d’entités chinoises ne constitueraient cependant qu’une partie des facteurs ayant permis à Téhéran d’améliorer ses capacités. L’assistance étrangère et l’expérience acquise par les forces iraniennes au cours des derniers mois seraient également prises en compte dans les évaluations américaines.