Guinée : la Première dame française Lauriane Doumbouya accouche de son cinquième enfant

Lauriane Doumbouya a donné naissance à une fille dans la nuit du 1er au 2 septembre 2026, aux alentours de 2 heures du matin. Il s’agit du cinquième enfant du couple présidentiel guinéen, formé avec le chef de l’État Mamadi Doumbouya.

Une annonce partagée sur les réseaux sociaux

C’est le président lui-même qui a rendu publique la nouvelle, dans un message diffusé sur sa page Facebook au petit matin. Il y décrit un foyer « rempli d’une joie que les mots peinent encore à contenir ». Le chef de l’État a précisé que son épouse et le nouveau-né se portaient bien, avant d’adresser sa gratitude à Dieu ainsi qu’aux personnes ayant accompagné l’accouchement.

Cette cinquième naissance survient cinq ans après l’arrivée de Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée, à la faveur du coup d’État du 5 septembre 2021. Il occupe la présidence sans interruption depuis, d’abord comme chef de la transition puis, depuis le 17 janvier 2026, comme président élu à l’issue du scrutin de 2025.

Une Première dame ancienne gendarme française

Originaire de Chabeuil, dans la Drôme, Lauriane Doumbouya, née Darboux, a bâti sa carrière au sein de la gendarmerie française avant de devenir Première dame de Guinée. C’est au milieu des années 2000, alors qu’elle débutait dans les rangs de la gendarmerie, qu’elle a fait la connaissance de Mamadi Doumbouya, à l’époque légionnaire au sein de l’armée française. Sa carrière l’a ensuite menée jusqu’à la garde républicaine à Paris, puis au grade de maréchal des logis-chef, obtenu en 2017.

Sa double nationalité, française et guinéenne, ainsi que son passé dans les forces de l’ordre françaises, font d’elle une figure singulière parmi les Premières dames du continent. Le couple avait déjà eu quatre enfants avant cette naissance — trois garçons et une fille, cette dernière s’appelant Jaba Doumbouya. L’aînée de la fratrie s’était fait connaître du public guinéen à travers plusieurs apparitions officielles ces dernières années.

Une naissance rare pour un chef d’État en exercice

Une paternité vécue en cours de mandat reste peu commune pour un président guinéen en exercice. Le précédent enfant du couple, un garçon, était né à Paris en 2022, alors que Mamadi Doumbouya dirigeait déjà la transition. Cette nouvelle naissance porte donc à cinq le nombre d’enfants du foyer présidentiel, dont la mère partage son temps entre ses fonctions de Première dame à Conakry et ses attaches familiales en France.

Aucune date n’a pour l’instant été communiquée concernant le prénom de la nouvelle-née ni une éventuelle cérémonie officielle de présentation.