« Ils m'ont humilié » : Aubameyang se retire à nouveau de la sélection gabonaise

Les Panthères du Gabon devront se passer de leur capitaine pour les prochaines échéances des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Pierre-Emerick Aubameyang vient de tourner le dos à l’équipe nationale, le confirmant lui-même face aux caméras de Canal+.

Une décision prise après des mois de tensions

L’attaquant de 37 ans, aujourd’hui sous contrat avec le Deportivo La Corogne, s’est exprimé dans l’émission Talent d’Afrique. Il y détaille le sentiment d’injustice qui l’habite depuis son éviction des Panthères au lendemain de la CAN 2025 disputée au Maroc, avant sa réintégration quelques mois après. Sa colère reste intacte : « Ils m’ont humilié et sali alors que j’avais joué la CAN étant blessé », a-t-il déclaré.

Le capitaine gabonais assure surtout n’avoir jamais obtenu de justification claire sur cette mise à l’écart, décidée en janvier par le gouvernement gabonais après l’élimination des Panthères dès le premier tour, à l’issue de trois défaites consécutives. Le ministre des Sports de l’époque, Simplice-Désiré Mamboula, avait alors ordonné la dissolution du staff technique et la suspension de l’équipe nationale.

Un flou persistant sur les responsabilités

Un doute subsiste sur la manière dont cette sanction a été prise. Le média Club Sport+ avance que la Fédération gabonaise de football n’aurait pas été associée à la décision du gouvernement d’écarter Aubameyang et son coéquipier Bruno Ecuele Manga. Si cette version se vérifiait, elle mettrait en évidence une rupture de dialogue entre pouvoir politique et instance sportive au Gabon.

Le sélectionneur Sébastien Migné devra donc composer sans son capitaine à un moment charnière de la préparation. Les Panthères affronteront le Maroc le 25 septembre, puis le Niger entre le 27 et le 29 septembre, dans le cadre des qualifications pour la prochaine CAN.

Un club serein malgré la crise en sélection

Cette annonce intervient alors qu’Aubameyang traverse une période sportive faste avec son club : depuis son arrivée au Deportivo La Corogne, il a déjà inscrit trois buts en trois matches. Ce nouvel épisode rappelle un précédent similaire. En mai 2022, le joueur avait déjà annoncé sa retraite internationale après une CAN marquée par une contamination au Covid-19 et des lésions cardiaques diagnostiquées en pleine compétition, avant de faire son retour en sélection l’année suivante. Meilleur buteur de l’histoire des Panthères avec 30 réalisations en plus de 70 sélections, l’attaquant reste une figure centrale du football gabonais, en dépit de relations durablement tendues avec les instances dirigeantes du pays.