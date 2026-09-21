Après la polémique sur le Ballon d'or, Mbappé et Dembélé se retrouvent ce jour à Clairefontaine

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se retrouvent ce lundi 21 septembre 2026 à Clairefontaine, quelques jours après leur échange public autour du Ballon d’or. Les deux attaquants font partie des 23 joueurs convoqués par Zinédine Zidane pour son premier stage à la tête des Bleus.

Un échange public à cinq semaines de la cérémonie

Le désaccord est parti d’un entretien accordé par Mbappé à France Football. Le joueur du Real Madrid y a comparé son parcours à celui de son coéquipier en sélection, en présentant Dembélé comme un joueur de talent au parcours marqué par les blessures, avant d’ajouter : « Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu ».

Selon L’Équipe, information confirmée par RMC Sport, ces propos n’ont pas plu à Dembélé ni à ses proches. Le Parisien, qui n’avait jamais répondu publiquement à Mbappé, a réagi après la victoire de son club à Brest en Ligue 1 (0-1), au micro de Ligue 1+ : « Je n’ai jamais été l’élu. Mais j’ai bossé énormément ». Il a précisé qu’il attendrait de voir ce que la saison donnerait, sans pression. Le cadre sportif alimente la comparaison. Dembélé a de nouveau gagné la Ligue des champions avec le PSG, tandis que Mbappé est devenu cet été le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

Un premier stage sous la direction de Zidane

Les 23 joueurs convoqués par Zinédine Zidane sont réunis à Clairefontaine pour environ quatorze jours de travail. Ballon d’or 1998, Zidane succède à Didier Deschamps, en poste depuis 2012, et n’avait plus dirigé d’équipe depuis son départ du Real Madrid en 2021.

Ce stage constitue la première rencontre entre Mbappé et Dembélé depuis leur échange médiatique. Mbappé est confirmé dans son rôle de capitaine et Zidane l’apprécierait particulièrement sur le côté gauche, selon les informations disponibles. Dembélé devrait conserver un rôle offensif important dans le dispositif du nouveau sélectionneur.

Quatre rencontres de Ligue des nations en onze jours

Le calendrier laisse peu de temps pour installer les automatismes. La sélection joue en Turquie le 25 septembre, puis en Belgique le 28 septembre. Elle reçoit ensuite l’Italie le 2 octobre et la Belgique le 5 octobre au Stade de France. Les quatre rencontres de Ligue des nations débutent à 20h45. La trêve internationale se termine ainsi trois semaines avant la cérémonie du Ballon d’or. Les premières séances collectives à Clairefontaine diront si cet échange autour du Ballon d’or change quelque chose à la cohabitation des deux attaquants en sélection.