Derby de Madrid : Mourinho titularise Güler et Mbappé, Diomandé sur le banc

Arda Güler et Kylian Mbappé débutent le derby de Madrid dans le onze du Real Madrid ce dimanche 20 septembre, face à l’Atlético au Riyadh Air Metropolitano. Le coup d’envoi de cette 7e journée de Liga est fixé à 16h15, heure française, et Yan Diomandé ne figure pas parmi les onze partants, selon les compositions officielles.

Un classement serré avant le coup d’envoi

Selon le classement de la Liga, le Real occupe la deuxième place avec 15 points, après cinq victoires et une défaite en six matchs. Son seul revers est un 1-0 sur la pelouse du Real Betis, et l’équipe a marqué 17 buts. L’Atlético est quatrième avec 13 points (quatre victoires, un nul, une défaite). Sa défaite est un 3-0 à l’Athletic Bilbao, et il reste sur un 4-0 contre Osasuna mercredi. Le FC Barcelone est en tête avec 21 points, soit six de plus que le Real et huit de plus que l’Atlético.

Les onze de départ

Selon les compositions officielles, José Mourinho aligne Thibaut Courtois dans les buts. Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Marc Cucurella défendent devant lui. Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde tiennent le milieu, tandis que Vinícius Júnior, Jude Bellingham et Güler évoluent derrière Mbappé. Endrick et Brahim Díaz sont sur le banc.

Chez l’Atlético, Diego Simeone donne les buts à Jan Oblak. Il place David Hancko, Cristian Romero et Marc Pubill en défense, avec Marcos Llorente et Alejandro Grimaldo sur les côtés. Johnny Cardoso, Álex Baena, Kang-in Lee, Jonathan David et Giuliano Simeone, le fils de l’entraîneur, complètent le onze. Julián Álvarez, Ademola Lookman et Koke commencent sur le banc. L’espagnol Koke détient le record d’apparitions dans ce derby, avec 45 matchs.

Les précédents entre les deux clubs

Mourinho dispute son premier derby de Madrid depuis 2013, année de la finale de la Coupe du Roi remportée 2-1 par l’Atlético après prolongation. Selon le décompte, Mourinho et Simeone se sont affrontés six fois : trois victoires pour le Portugais, un nul et deux défaites. Deux cent quarante trois matchs sont recensés depuis le début des derbies le 2 décembre 1906, date d’un succès 2-1 du Real dans le championnat régional. Le Real en a gagné 119, et Cristiano Ronaldo reste le meilleur buteur de la confrontation avec 22 réalisations.

Le dernier derby remonte au 22 mars 2026, une victoire 3-2 du Real au Santiago Bernabéu. Une victoire de l’Atlético le ferait passer devant le Real au classement (16 points contre 15), alors qu’un succès du Real ramènerait son retard sur le FC Barcelone à trois points avant la réception de Villarreal le 10 octobre.