Derby madrilène : Mourinho balaie les 28 buts du Barça d'une phrase avant d'affronter l'Atlético

Le Real Madrid se déplace ce dimanche au Metropolitano pour y affronter l’Atlético de Madrid, dans le premier derby madrilène de la saison. À la veille de la rencontre, l’entraîneur José Mourinho a refusé tout parallèle avec le FC Barcelone, leader invaincu de Liga avec 28 buts marqués en six journées.

Un bilan qui invite à la comparaison

Le club catalan, dirigé par Hansi Flick, affiche le meilleur total offensif du championnat, avec au moins onze buts d’avance sur n’importe quel autre concurrent. Le Real Madrid occupe la deuxième place avec 15 points, sans avoir totalement convaincu ses observateurs sur la manière. Interrogé sur cet écart, Mourinho a botté en touche : « historiquement et culturellement, le Real Madrid ne peut être comparé à personne, absolument personne », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par le journal AS. Le technicien portugais a ajouté qu’il ne comptait « pas comparer » son équipe à une autre formation, préférant se concentrer sur les difficultés propres à son groupe et les points à corriger.

Un retour treize ans après un premier passage

Mourinho a retrouvé le banc du Bernabéu cet été, treize ans après avoir quitté la capitale espagnole où il avait déjà officié entre 2010 et 2013, période durant laquelle il avait remporté un titre de Liga, une Coupe du Roi et une Supercopa. Ce second mandat s’est ouvert par un mercato estival particulièrement dépensier, avec les arrivées du défenseur français Ibrahima Konaté, de l’international espagnol Marc Cucurella ou encore de l’ailier ivoirien Yan Diomandé.

L’entraîneur a aussi comparé la Liga à « un marathon », plaidant pour une lecture de la saison sur la durée plutôt qu’à l’aune d’un seul mois de septembre. Il a par ailleurs noté qu’il devenait « de plus en plus difficile d’entendre quelque chose de positif » sur son club depuis son retour, tout en assurant que l’équipe poursuivait son travail avec humilité.

Un derby à enjeux avant le premier Clásico

La rencontre contre l’Atlético de Madrid ouvre une séquence chargée pour le Real Madrid, qui affrontera ensuite le Real Betis et Villarreal avant de se rendre au Camp Nou fin octobre pour le premier Clásico de la saison. Mourinho a également refusé de se prêter à un exercice de comparaison individuelle entre les deux effectifs madrilènes, écartant toute mise en parallèle entre le gardien slovène Jan Oblak et son homologue belge Thibaut Courtois, ou entre les défenseurs Cristian Romero et Antonio Rüdiger. Lors du précédent derby de Liga, le 22 mars 2026 au Bernabéu, le Real Madrid avait renversé l’Atlético (3-2) après avoir été mené au score, selon le compte-rendu de LaLiga.