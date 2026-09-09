iPhone 18 Pro / Pro Max : toutes les nouveautés officiellement annoncées par Apple

La puce A20 Pro équipe officiellement les nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max depuis le 9 septembre. Apple a présenté ses deux nouveaux smartphones lors d’une keynote tenue au Steve Jobs Theater, à Cupertino, avec un prix de départ fixé à 1 199 dollars.

L’événement, baptisé « Surprise and Shine », marquait la première grande présentation de John Ternus, devenu directeur général du groupe le 1er septembre. Contrairement aux lancements précédents, l’iPhone 18 standard n’a pas été dévoilé : seuls les modèles Pro et un iPhone pliable ont occupé la scène.

Une puce gravée en 2 nanomètres

Le processeur A20 Pro repose sur une architecture six cœurs : deux dédiés à la performance et quatre à l’efficacité énergétique. Selon Apple, les premiers atteignent un niveau de puissance encore jamais vu sur un smartphone. Le GPU passe à sept cœurs, avec un gain de rendu graphique annoncé autour de 40 %.

Un second moteur neuronal a été intégré, ce qui porte la capacité totale de traitement IA à 32 cœurs. Il s’agit de la première puce Apple gravée avec le procédé 2 nanomètres du fondeur taïwanais TSMC — un saut technologique par rapport aux 3 nanomètres utilisés depuis l’iPhone 15 Pro en 2023.

Caméra à ouverture variable et batterie repensée

Le capteur principal de 48 mégapixels intègre pour la première fois sur un iPhone un système d’ouverture mécanique variable. Ce mécanisme, construit autour de plusieurs lames mobiles, permet de moduler la profondeur de champ et la quantité de lumière captée directement depuis l’objectif.

Apple a aussi dévoilé un outil d’authentification baptisé Apple Reference Image, destiné à certifier qu’une photo a bien été prise avec un iPhone 18 Pro. Cette fonction restera indisponible dans l’Union européenne et en Chine, selon les précisions apportées pendant la présentation.

Sur l’autonomie, l’iPhone 18 Pro Max se distingue avec près de deux journées complètes de lecture vidéo revendiquées par la marque, contre plusieurs heures de moins pour le modèle Pro standard. Ce gain s’appuie sur un système de refroidissement agrandi, conçu pour mieux dissiper la chaleur du processeur sur la durée. La recharge filaire a elle aussi progressé, avec une portion significative de la batterie restaurée en un quart d’heure environ.

Précommandes samedi, sortie le 18 septembre

Les deux modèles sont proposés en quatre finitions, dont deux teintes inédites nommées Glacier et Burgundy. La hausse tarifaire par rapport à la génération précédente reste limitée à 100 dollars.

Les précommandes débutent ce samedi, pour une arrivée en magasin programmée le 18 septembre. Un programme de reprise permet de déduire jusqu’à 1 200 dollars du prix d’achat pour tout iPhone 14 ou modèle plus récent, dans le cadre de l’offre de renouvellement mensuel proposée par la marque.