Iran : violents affrontements à Saravan après une opération contre une cellule armée

De violents combats ont éclaté samedi 12 septembre 2026 à Saravan, dans le sud-est de l’Iran, entre les forces de sécurité et des hommes armés dont l’identité n’a pas été établie. Les affrontements, déclenchés avant l’aube dans le quartier de Bakhshan, se sont prolongés pendant plusieurs heures et se sont étendus à d’autres secteurs de la ville.

Selon les informations rapportées par l’organisation baloutche de défense des droits humains Haalvsh et reprises par Iran International, les échanges de tirs ont commencé vers 4 heures du matin autour d’une propriété résidentielle. Les combats auraient ensuite gagné les environs de la Grande Mosquée Madani et certaines parties de Jahadabad. Des tirs nourris, des explosions et l’utilisation d’armes lourdes ont été signalés.

Plusieurs véhicules des forces de sécurité attaqués

Des sources locales citées par Haalvsh affirment qu’au moins trois véhicules transportant des militaires ou des membres des forces de sécurité ont été pris pour cible. Deux autres lieux utilisés par les forces de l’ordre auraient également été attaqués.

Haalvsh fait état de dizaines de membres des forces de sécurité tués ou blessés. Ce bilan reste toutefois non confirmé indépendamment. Des ambulances auraient été déployées à proximité de la zone des combats pour évacuer les blessés et les corps, tandis que les forces de sécurité renforçaient leur présence dans le secteur.

Les accès à plusieurs rues auraient été bloqués autour de la Grande Mosquée Madani, située à environ 200 mètres de la propriété ciblée lors de l’opération initiale. Selon les informations locales rapportées par Haalvsh, des hommes armés retranchés dans la maison ont échangé des tirs avec les forces iraniennes. Leur identité et leur affiliation n’ont pas été établies.

Téhéran évoque une cellule terroriste

La version des autorités iraniennes diffère sur certains points. Des médias relayant les informations de la télévision d’État IRIB rapportent que les forces de sécurité avaient découvert un lieu de rassemblement présenté comme appartenant à un groupe qualifié de terroriste, avant de lancer une opération contre celui-ci. Les autorités affirment que le groupe préparait des actes visant la sécurité publique.

Cette version n’établit toutefois pas publiquement l’identité des hommes armés impliqués dans les affrontements. Aucun groupe n’avait revendiqué les combats au moment des dernières informations disponibles.

La confrontation intervient quelques semaines après une opération annoncée par les Gardiens de la révolution dans la même zone. Le 29 août 2026, les autorités iraniennes avaient affirmé avoir démantelé une cellule qu’elles attribuaient à Jaish al-Adl dans le secteur de Saravan. Selon leur bilan, un membre du groupe avait été tué et six autres personnes arrêtées. Les forces iraniennes avaient aussi déclaré avoir saisi des armes, des munitions, des explosifs et du matériel de communication Starlink.

Les événements de ce 12 septembre surviennent donc dans une zone où les forces iraniennes ont récemment intensifié leurs opérations contre des groupes armés. Le bilan définitif des nouveaux affrontements ainsi que l’identité des combattants restent à établir.