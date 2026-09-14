La fortune de Dangote pourrait augmenter de 23 milliards $ avec l'IPO de sa raffinerie

Quatre milliards cent millions d’actions s’ouvrent à la souscription ce lundi à Lagos. L’introduction en bourse de Dangote Petroleum Refinery, lancée le 14 septembre et prévue jusqu’au 13 octobre, valorise l’installation à près de 50 milliards de dollars, selon les modalités dévoilées par le groupe.

Cette opération intervient alors que la fortune personnelle d’Aliko Dangote est déjà estimée entre 35,3 et 36,7 milliards de dollars par l’indice Bloomberg Billionaires début juin 2026, un montant en hausse de plusieurs milliards depuis le début de l’année grâce à la montée en puissance de sa raffinerie. Avec la cotation en bourse de l’installation, cette fortune pourrait grimper bien plus haut encore.

Un gain estimé à 23 milliards de dollars

Les projections de Bloomberg indiquent que la richesse du magnat nigérian pourrait grimper jusqu’à 58,2 milliards de dollars une fois l’opération achevée, soit un bond d’environ 23 milliards par rapport à son niveau actuel. Un tel montant ferait de cette opération la plus vaste levée de capitaux jamais organisée sur un marché boursier africain.

Le prix de chaque titre a été arrêté à 525 nairas, soit environ 0,40 dollar, avec un seuil de souscription minimal fixé à dix actions — un montant volontairement bas pensé pour attirer aussi bien les petits épargnants que les grands fonds. « Une opération taillée pour le grand public », a résumé Dangote en dévoilant les modalités de l’offre à Lagos. Si l’ensemble des titres trouve preneur, la levée devrait avoisiner 1,63 milliard de dollars, une somme en partie destinée à financer l’expansion de l’installation.

Une raffinerie déjà valorisée à 40 milliards avant l’ouverture au public

Le site, implanté dans la zone franche de Lekki et inauguré en mai 2023, a atteint sa capacité nominale de 650 000 barils par jour en février 2026, selon des données publiées par Daba Finance. Avant même l’ouverture de cette offre publique, un placement privé avait déjà permis de réunir 2,5 milliards de dollars, portant alors la valorisation de l’entreprise autour de 40 milliards de dollars.

Les sommes récoltées lors de cette cotation doivent en priorité servir à porter la capacité de traitement à 1,4 million de barils par jour d’ici 2028. Un tel objectif placerait l’installation parmi les plus imposantes au monde en volume, loin devant la majorité des raffineries en service sur le continent.

Un feu vert obtenu après un avertissement du régulateur

Le chemin vers cette cotation n’a pas été sans accroc. La Securities and Exchange Commission du Nigeria avait mis en garde, le 23 juin 2026, contre des campagnes de collecte de souscriptions lancées avant tout dépôt officiel, précisant à l’époque n’avoir reçu aucun dossier et exigeant l’arrêt immédiat de ce démarchage. La demande formelle n’a été déposée qu’entre fin juillet et début août, avant que la date du 14 septembre ne soit finalement confirmée.

À l’issue de la période de souscription, les titres de Dangote Petroleum Refinery seront admis sur le compartiment principal du Nigerian Exchange, scellant l’entrée en bourse de ce qui constitue, selon Bloomberg, le principal moteur de la fortune d’Aliko Dangote.