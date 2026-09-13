Rentrée scolaire 2026-2027 au Bénin: Élèves, parents et enseignants face au grand retour en classe

Après une semaine de pré-rentrée consacrée aux derniers réglages, les établissements scolaires béninois accueillent à nouveau les apprenants ce lundi 14 septembre 2026. Au-delà du rituel de reprise, cette rentrée intervient avec une exigence particulière : transformer les moyens mobilisés et les appels à la rigueur en meilleurs résultats scolaires.

Les cartables vont retrouver les épaules, les salles de classe leur animation et les cours de récréation leurs bruits familiers. Ce lundi 14 septembre, les élèves reprennent officiellement le chemin de l’école au Bénin, au terme de plusieurs semaines de vacances. La pré-rentrée, organisée du 7 au 11 septembre, a permis aux enseignants et aux personnels administratifs de préparer cette nouvelle année scolaire.

Mais cette rentrée 2026-2027 ne ressemble pas tout à fait à une rentrée ordinaire. Elle s’ouvre avec une question qui dépasse le simple retour en classe : comment faire mieux que l’année écoulée ?

Une rentrée sous le signe de la rigueur

À la veille de la reprise, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, a appelé à davantage de rigueur pédagogique pour améliorer les résultats scolaires. Son message intervient après des résultats contrastés aux examens de l’année scolaire 2025-2026.

Le CEP a affiché un taux de réussite de 90,17 %, en progression. À l’inverse, le BEPC est descendu à 64,14 %, tandis que le Baccalauréat s’est établi à 66,78 %. Pour le ministre, cet écart appelle une réaction collective et un renforcement de l’encadrement pédagogique, particulièrement au premier cycle du secondaire.

Le message adressé aux enseignants est donc clair : davantage d’efforts et de rigueur pédagogique. Les élèves sont eux aussi appelés à miser sur l’assiduité et la persévérance, tandis que les parents doivent renforcer l’accompagnement du travail scolaire à la maison. La réussite ne pourra donc pas être renvoyée à la seule responsabilité de l’école.

Des moyens pour alléger la rentrée des familles

À cette exigence pédagogique s’ajoutent des mesures destinées à faciliter l’accès et le maintien à l’école. Le Gouvernement a lancé le 8 septembre, à Touncountouna, dans l’Atacora, la campagne nationale de distribution gratuite de kits scolaires. Pour cette huitième édition, 145 580 apprenants doivent bénéficier de fournitures, pour un investissement global de 752 393 674 FCFA. L’initiative vise notamment à réduire la pression financière qui pèse sur les familles et à améliorer les conditions d’apprentissage.

L’effort ne porte pas uniquement sur les fournitures. L’extension des cantines scolaires se poursuit également, tandis que le programme ZISA Éduque a déjà permis de doter les circonscriptions scolaires de 16 véhicules pick-up, avec d’autres acquisitions annoncées.

La question sociale reste d’autant plus importante que le Gouvernement a également annoncé la généralisation, dès cette rentrée, de la gratuité des frais de scolarité pour les filles de l’enseignement secondaire général et technique public. Une mesure présentée comme un levier pour renforcer l’équité et l’égalité des chances.

Une année pour passer des engagements aux résultats

Le Conseil national de l’Éducation avait déjà identifié plusieurs priorités lors de son séminaire national de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027. Quinze recommandations ont été formulées, portant notamment sur la disponibilité des manuels scolaires, la formation des enseignants à la prise en charge des enfants handicapés et vulnérables, l’éducation inclusive, la gestion des ressources humaines et l’amélioration des conditions d’apprentissage.

L’année scolaire 2026-2027 démarre ainsi avec un double impératif. Donner aux élèves de meilleures conditions pour apprendre et obtenir de meilleurs résultats. Le premier trimestre s’étendra jusqu’au 18 décembre 2026, avant les congés de fin de trimestre.

Pour les parents, le retour en classe signifie déjà dépenses, organisation et vigilance. Pour les enseignants, il marque le début d’une nouvelle bataille pédagogique. Pour les élèves, il ouvre une nouvelle page faite de cours, d’évaluations et d’examens. Cette fois encore, la rentrée ne sera véritablement réussie que si le retour des élèves dans les salles de classe se traduit, quelques mois plus tard, par une progression mesurable des apprentissages. Le défi est posé dès ce lundi.