Fortune : Elon Musk a empoché 875 millions de dollars par jour sur les 12 derniers mois

Elon Musk dispose aujourd’hui d’un patrimoine estimé entre 744 et 777 milliards de dollars, après une progression de 320 milliards en un an. Sur cette période, courant de juillet 2025 à juillet 2026, sa fortune a donc grossi en moyenne de 875 millions de dollars chaque jour, selon une analyse du cabinet BestBrokers publiée le 10 août.

Une progression sans équivalent chez les milliardaires

Aucun autre milliardaire n’a accumulé de richesse à cette vitesse sur la même période. Le deuxième meilleur score revient au fondateur de Dell Technologies, Michael Dell, avec 107,6 milliards de dollars supplémentaires en un an — un tiers seulement du gain enregistré par Musk. Les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, figurent eux aussi parmi les grands gagnants de cette période portée par l’essor de l’intelligence artificielle, sans toutefois approcher le rythme de progression de Musk.

SpaceX, une valorisation qui a multiplié plusieurs pronostics

La flambée de la fortune de Musk s’explique d’abord par la trajectoire de SpaceX. En cinq ans, l’entreprise spatiale a vu sa valorisation grimper d’une centaine de milliards de dollars à plus de 800 milliards fin 2025, avant de bondir encore lors de son entrée en Bourse le 12 juin 2026. Ce jour-là, le titre a franchi les 200 dollars peu après son lancement à 150 dollars, pour une capitalisation frôlant les 2 600 milliards de dollars en quelques séances — un niveau qui a temporairement placé SpaceX au-dessus des géants Amazon et Microsoft en Bourse.

Cette envolée a fait de Musk le premier individu de l’histoire à voir sa fortune personnelle dépasser les 1 000 milliards de dollars. Aucun analyste ne prévoyait une telle valorisation aussi rapidement : la levée de fonds initiale de SpaceX, autour de 75 milliards de dollars, avait fixé le titre bien en dessous des sommets atteints par la suite.

Un recul brutal après l’euphorie

Le mois suivant l’introduction en Bourse a cependant effacé une large partie de ces gains. Le titre SpaceX a perdu 37 % de sa valeur en juillet, retombant autour de 115 dollars et emportant avec lui plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cette correction a coûté à Musk une trentaine de milliards de dollars de fortune personnelle en l’espace d’une seule séance, d’après un relevé Forbes du 23 juillet.

Malgré ce repli, le socle de la fortune de Musk reste solide : il détient environ 42 % du capital de SpaceX et 20 % de Tesla, deux entreprises dont les valorisations ont progressé de façon continue depuis une décennie. Tesla, entrée en Bourse en 2010, a depuis rejoint le cercle restreint des sociétés valorisées à plus de 1 000 milliards de dollars, portée par son virage vers l’énergie solaire, le stockage par batteries et la conduite autonome.

Musk occupe la première place mondiale des fortunes depuis mai 2024, une position qu’il partageait auparavant en alternance avec le patron de LVMH, Bernard Arnault, entre décembre 2022 et la mi-2024.