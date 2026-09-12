Lady Gaga devient mère pour la première fois, selon des sources proches du couple

Lady Gaga et son fiancé Michael Polansky sont parents. Des sources proches du couple ont confirmé vendredi à People et Page Six l’arrivée de leur premier enfant, après que la chanteuse a été vue cette semaine dans le nord de la Californie avec un nourrisson calé contre elle.

Une naissance révélée par des photos, sans annonce officielle

Le couple n’a fait aucune déclaration à ce stade et son entourage n’a pas répondu aux demandes de la presse américaine. Prénom, sexe, date de naissance exacte : aucun de ces éléments n’a filtré. Seules les images publiées par Page Six donnent un indice, celui d’un nouveau-né porté en écharpe lors d’une sortie discrète.

L’entrepreneur, âgé de 42 ans et diplômé de Harvard, dirige la Fondation Parker et siège au conseil d’administration de Haus Labs, la marque de cosmétiques de Gaga. Le couple s’est rencontré fin 2019 et s’est affiché publiquement pour la première fois lors du Super Bowl 2020, avant de se fiancer en juillet 2024 aux Jeux olympiques de Paris — Gaga ayant présenté Polansky comme « mon fiancé » au Premier ministre français de l’époque, Gabriel Attal.

Une carrière construite depuis le milieu des années 2000

Née Stefani Joanne Angelina Germanotta le 28 mars 1986 à New York, Lady Gaga s’est imposée dès 2008 avec son premier album The Fame, avant de multiplier les records : elle est devenue la première femme à remporter un Oscar, un Grammy, un Golden Globe et un BAFTA la même année, grâce à la chanson Shallow tirée du film A Star Is Born (2018). Elle cumule aujourd’hui plus d’une dizaine de trophées Grammy et a vendu plus de 120 millions de disques à travers le monde, un palmarès qui en fait l’une des artistes les plus récompensées de sa génération.

Côté vie privée, la chanteuse avait déjà été fiancée à l’agent artistique Christian Carino avant de rencontrer Polansky. Elle s’était montrée de plus en plus ouverte ces dernières années sur son désir de fonder une famille, évoquant dans plusieurs interviews son souhait de devenir mère « dans un futur pas si lointain ». En octobre 2025, sur le plateau de The Late Show with Stephen Colbert, elle avait qualifié la maternité de « prochain rôle principal » de sa vie.

Cette naissance survient après plusieurs mois de silence médiatique de la part du couple, qui avait clôturé en avril 2026 la tournée mondiale The Mayhem Ball, coproduite par Polansky. Aucune apparition publique commune n’avait été signalée depuis, jusqu’aux photos prises cette semaine en Californie du Nord.

L’absence de confirmation officielle laisse pour l’instant plusieurs zones d’ombre autour de cette naissance, que seule une déclaration de la chanteuse ou de son entourage pourrait lever dans les prochains jours.