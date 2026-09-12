LDC : avec le Real Madrid, Kylian Mbappé veut « détrôner » le PSG

Kylian Mbappé veut voir le Real Madrid reprendre la Ligue des champions au PSG, qu’il considère désormais comme l’équipe de référence en Europe. Le capitaine de l’équipe de France l’a expliqué dans un long entretien accordé à France Football, alors qu’il prépare une nouvelle campagne européenne avec le club madrilène.

Le Français a reconnu la portée des deux sacres consécutifs remportés par Paris depuis son départ. « Ils sont l’équipe à battre », a-t-il déclaré au sujet du PSG. Il a ensuite associé le Real Madrid à cette volonté de faire tomber le double tenant du titre : « Nous, Madrid, et toutes les autres, on va dans l’idée de détrôner celle qui a gagné deux fois. »

Mbappé assume son départ du PSG

Cette ambition intervient après une séparation que Mbappé présente comme l’aboutissement naturel de son parcours parisien. Arrivé au PSG en 2017, l’attaquant a quitté le club à l’été 2024 pour rejoindre le Real Madrid, réalisant ainsi son projet de carrière.

Dans son entretien avec France Football, il explique que son départ correspondait à un changement de cycle pour les deux parties. Il estime que Paris avait déjà commencé à préparer cette transition lors de sa dernière saison, avant de poursuivre son renouvellement après son départ.

Mbappé est aussi revenu sur une déclaration faite en 2023, lorsqu’il expliquait que son avenir ne dépendrait pas d’une victoire en Ligue des champions avec Paris. Il maintient aujourd’hui cette position et rappelle qu’il avait alors la possibilité de rejoindre plusieurs grands clubs européens, mais qu’il avait choisi de rester au PSG parce qu’il s’y sentait bien.

Un buteur déjà installé parmi les grands

Le duel entre le PSG et le Real Madrid prend une dimension particulière au regard du parcours européen de Mbappé. À 27 ans, l’attaquant compte déjà 71 buts en 99 matches de Ligue des champions, ce qui le place au cinquième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, à égalité avec Raúl.

Son bilan se répartit entre trois clubs. Il a inscrit six buts avec Monaco, 42 avec le PSG et 23 avec le Real Madrid. Son efficacité lui permet d’avoir atteint le total de 71 réalisations après seulement 99 rencontres, alors que Raúl avait eu besoin de 142 matches pour atteindre le même nombre de buts.

Ce classement rappelle aussi l’enjeu individuel qui accompagne son objectif collectif. Mbappé possède déjà l’un des meilleurs bilans offensifs de l’histoire de la C1, mais il lui manque encore le trophée qu’il cherche désormais à conquérir avec Madrid. Face à un PSG devenu double champion d’Europe, le Français aura donc un objectif clairement identifié pour la prochaine campagne : contribuer à faire tomber son ancien club du sommet continental.