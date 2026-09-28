Le Ghana annonce la plus puissante centrale au gaz du pays avec une capacité de 1 200 MW

Le Ghana veut franchir une nouvelle étape dans son autonomie énergétique. En effet le président John Dramani Mahama a annoncé que l’État signera avant la fin de 2026 un accord pour la construction d’une centrale thermique au gaz de 1 200 mégawatts, entièrement publique. Il s’exprimait le vendredi 25 septembre à New York, lors d’une rencontre avec la diaspora ghanéenne Avec cette capacité, l’ouvrage dépasserait de 180 MW le barrage d’Akosombo, qui produit 1 020 MW et détient aujourd’hui le record national, selon Graphic Online. Le chef de l’État a promis de « construire la plus grande capacité thermique du Ghana ».

Une demande de pointe passée de 3 500 à 4 300 MW

Selon le président Mahama, la consommation de pointe atteignait environ 3 500 MW à sa prise du pouvoir mais avoisine désormais 4 300 MW. Le président avait déjà évoqué ce projet le 2 mai, lors de sa tournée « Resetting Ghana » dans la Région de l’Est. Il affirmait alors que les ministères de l’Énergie et des Finances avaient terminé la conception et la feuille de route.

« Nous allons construire la plus grande capacité thermique du Ghana. Avant la fin de cette année, nous allons signer 1 200 mégawatts de gaz thermique… Nous avons fait venir les producteurs indépendants, et tout le monde menaçait de couper l’électricité. Aujourd’hui, je peux vous dire que nous avons payé nos dettes énergétiques. Et nous sommes à jour de nos paiements. » a déclare le président ghanéen

Mahama a déclaré que les partenaires du champ Jubilee engageaient 2 milliards de dollars pour forer 20 nouveaux puits, tandis que le groupe italien Eni investissait 1,5 milliard de dollars pour mettre en production la part restante du champ Sankofa, d’après 3News. Il a ajouté que ExxonMobil et Shell étudiaient des opportunités dans le pays. Selon lui, ces volumes supplémentaires alimenteraient les centrales thermiques et augmenteraient les recettes de l’État.