Ukraine : Zelensky affirme que 10 660 soldats russes ont été tués ou blessés en une semaine

Plus de 10 000 pertes aux troupes russes en une semaine. C’est le bilan avancé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans le même temps, les forces russes utilisent davantage de drones Shahed équipés de moteurs à réaction, compliquant le travail de la défense antiaérienne ukrainienne.

Le chiffre avancé par le Président Zelensky est selon lui le bilan d’une semaine de combats particulièrement intenses. A en croire le président ukrainien, 10 660 militaires russes ont été tués ou blessés au cours des sept derniers jours. Il s’appuie sur un rapport présenté par Mykhailo Drapatyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes.

Le Président Zelensky assure que les pertes comptabilisées sont accompagnées d’images vidéo recueillies par les forces ukrainiennes. Kiev est la seule source de ce bilan pour le moment. Il n’a pas été possible de le confirmer auprès d’une source indépendante. Moscou, de son côté, ne communique pas de bilan détaillé et régulier de ses pertes.

L’annonce intervient alors que les combats se poursuivent sur plusieurs secteurs du front, notamment autour de Pokrovsk, Kostiantynivka et Lyman. Kiev affirme par ailleurs avoir obtenu des avancées dans le secteur de Lyman, dans la région de Donetsk.

Les drones russes compliquent la défense ukrainienne

Au-delà des affrontements terrestres, la pression s’accentue également dans les airs. La Russie utilise de plus en plus de drones Shahed équipés de moteurs à réaction, une évolution qui complique le travail des unités ukrainiennes chargées de leur interception.

Dans une enquête publiée le 22 septembre, Reuters rapporte que ces appareils peuvent voler entre quatre et sept kilomètres d’altitude. Cette caractéristique les place hors de portée de certaines équipes mobiles équipées de missiles portables. Plus rapides que les versions classiques à hélice, ces drones laissent également moins de temps aux défenseurs pour réagir.