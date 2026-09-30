Le patron d’un club de D1 assassiné chez lui, la police traque toujours le meurtrier en Bulgarie

Un terrible drame a frappé le monde du football bulgare dans la nuit de mardi à mercredi. En effet, Iliyan Filipov, propriétaire du club de deuxième division du PFK Botev Plovdiv, a été abattu d’une balle chez lui. D’après des sources concordantes, l’assassinat a été chirurgical. L’homme de 53 ans aurait été abattu d’une balle dans la tête dans les escaliers de l’immeuble où il résidait.

Iliyan Filipov n’était pas n’importe qui. À la tête de la puissante entreprise PIMK, spécialisée dans le transport et la logistique, le quinquagénaire était considéré comme l’un des visages les plus influents du paysage footballistique bulgare. Certains le comparaient même au sulfureux patron du club anglais de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis.

Des questions en suspens

Qui a tué Iliyan Filipov ? Pour le moment, l’identité de l’assassin n’est pas connue, ni le mobile du crime. La police bulgare a mis en branle l’ensemble de ses services pour tenter de retrouver le meurtrier. Homme d’affaires prospère et dirigeant de football respecté, Filipov s’était-il créé des ennemis au cours de son ascension ? A-t-il trempé dans des affaires louches qui lui auraient valu des représailles ? Pour le moment, de nombreuses interrogations fusent sur les éventuels motifs qui ont conduit à l’assassinat du patron du PFK Botev Plovdiv. Les enquêteurs sont à pied d’œuvre pour tenter de résoudre cette affaire qui a ébranlé la sphère du football bulgare.

Grand passionné de ballon rond, Iliyan Filipov a injecté des fonds importants dans le club depuis son acquisition en 2023. Il avait pour ambition de faire du PFK Botev l’un des moteurs du football local, avec des ambitions européennes. Le destin, ou plutôt la volonté d’un assassin, en a voulu autrement. Dans un communiqué, le PFK Botev a exprimé toute sa stupéfaction et son désarroi après la mort brutale de son président. Tous les regards sont désormais tournés vers la police bulgare.