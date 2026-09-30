Vol Flydubai Dubaï - Tel Aviv : ce que l'on sait de l'atterrissage d'urgence en Arabie saoudite

Un Boeing 737 MAX 8 de Flydubai, parti de Dubaï avec 180 passagers pour Tel Aviv ce mercredi 30 septembre, s’est posé en urgence à Tabuk, dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite, après avoir émis des signaux d’alerte contradictoires. La compagnie émiratie parle d’un « incident » en vol et assure que toutes les personnes à bord sont saines et sauves.

Ce que l’on sait

Le vol FZ1073 a décollé de l’aéroport international de Dubaï au petit matin, en direction de l’aéroport Ben Gourion. Dans son communiqué, Flydubai indique que le vol « a connu un incident en cours de route » et que l’avion s’est posé sans encombre à Tabuk. La compagnie ne précise ni la nature de l’incident, ni ses causes. Elle indique que de nouvelles informations seront communiquées lorsque des éléments seront confirmés.

Les données de suivi de vol publiques montrent une perte d’altitude rapide, de l’ordre de 20 000 pieds sur un court laps de temps. L’appareil a aussi transmis des codes d’urgence, avant de revenir à un signal d’urgence général pendant son déroutement vers l’Arabie saoudite. On ignore si l’un des pilotes a volontairement émis ces signaux.

Toutefois, le Jerusalem Post donne plus de détails. Un responsable israélien a évoqué une tentative de détournement par l’un des pilotes. Le quotidien affirme également que l’un des pilotes aurait été poignardé et se serait trouvé dans un état critique, un dentiste israélien présent à bord lui ayant prodigué des soins.

Le Jerusalem Post poursuit en indiquant que deux pilotes et deux membres d’équipage ont été suspendus et qu’une enquête de police a été ouverte. Des forces de sécurité saoudiennes sont intervenues à Tabuk après l’atterrissage. L’armée de l’air israélienne a de son côté fait décoller des chasseurs à l’annonce de l’alerte, sans que l’espace aérien du pays soit fermé.